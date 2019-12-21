فيديوهات التوك شو.. تفاصيل وموعد امتلاك مصر لروبوت رقمي ذكي.. بطل الفنون القتالية يكشف عن تفاصيل دخوله موسوعة جينيس

نشر موقع صدى البلد، مجموعة من الأخبار عبر قسم التوك شو، نقدم عبر السطور التالية، أبرزها وأهمها:



حقيقة ظهور إنفلونزا الخنازير بالمدارس | شاهد رد وزارة الصحة







كشف علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، حقيقة ما يتردد من شائعات حول إصابة طلاب مدرستين في القاهرة الجديدة بإنفلونزا الخنازير.



وتابع رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا يوجد في مصر عدوى تسمى "إنفلونزا خنازير"، موضحًا أن فيروس إتش ون إن ون، سمي خطأ بإنفلونزا الخنازير لكن منظمة الصحة العالمية، صححت الأمر.



وأشار إلى أن فيروس إتش ون إن ون، من ضمن الإنفلونزا الموسمية ليس لها أي إجراءات وقائية، لكن مجرد أن يشعر الإنسان بنزلة برد يتوجه لأقرب طبيب، ليحدد حالته، مشيرًا إلى أن كثيرا من الحالات لا تحتاج علاجا، وتحتاج للراحة فقط.



وفيما يتعلق بالمدارس في القاهرة الجديدة، أكد أن فريقًا من الشئون الصحية توجه للمدارس واطمئنوا على الطلبة، منوها إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التربية والتعليم، وتوجد زائرة صحية في كل مدرسة، فضلًا عن فرق رصد، ترصد فيروسات الإنفلونزا الموسمية وتحدد أنواعها.





الري تكشف تفاصيل اجتماع بالخرطوم حول سد النهضة | شاهد







أكد الدكتور محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أن الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة سيعقد يأتي ضمن أربعة اجتماعات تم الاتفاق على عقدها، خلال اتفاقية إعلان مبادئ التي وقعت في مارس 2015.



وتابع السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه سبق وعقد اجتماعان، أحدهما في أديس أبابا والثاني في القاهرة، والثالث سيكون غدا في الخرطوم، حيث يتم استكمال عرض وجهات النظر للدول الثلاث فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.





وأكمل: "من المتوقع أن يخرج الشكل النهائي للاتفاق بعد الأربعة اجتماعات، وكانت هناك نقاط توافق أم لا"، مشيرًا إلى أن البند الأخير العاشر من اتفاقية إعلان مبادئ التي وقعت في مارس أن يكون هناك وسيط، في حال لم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق.



وأشار إلى أنه حتى الآن لا يوجد وسيط، وأن وجود البنك الدولي ووزارة الخزانة الأمريكية مراقبين فقط، مضيفًا أن الفنيين في الثلاث دول قادرون للوصول لتوافق إذا توفرت النية والبحث عن المصالح المشتركة للدول الثلاث.



أعلنت وزارة الموارد المائية والري، المشاركة في الاجتماع الثالث لمفاوضات سد النهضة، على مدار يومي ٢١-٢٢ ديسمبر الجاري، بالعاصمة السودانية الخرطوم.



يأتي الاجتماع بحضور وزراء الموارد المائية والوفود الفنية من (مصر، السودان، إثيوبيا، بمشاركة ممثلي وزارة الخزانة الأمريكية، والبنك الدولي) لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، بحسب بيان لوزارة الري اليوم.





الزراعة: نتخذ إجراءات وقائية ضد إنفلونزا الطيور | فيديو









أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزيرة الزراعة، أن وزارة الزراعة تتخذ عددا من الإجراءات الوقائية ضد أنفلونزا الطيور، سواء على مستوى المزارع، أو الطيور الريفية التي تربى في المنازل في القرى.



وناشدت "منى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مربو الطيور في الريف أن يحرصوا أن يكون مكان تربية الطيور معزول عن أماكن المعيشة، حرصًا على عدم نقل أي عدوى من الطيور للإنسان.



ولفتت إلى أنهم يقومون بتحصين الطيور قبل البيع وخاصة الطيور التي تذهب للمنازل، مشيرة إلى أن الوضع مستقر منذ 4 سنوات، ولم تظهر أي حالات إصابة منذ عدة شهور.





بطل الفنون القتالية يكشف تفاصيل دخوله موسوعة جينيس







قال أول لاعب ألعاب قتالية يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، محمد مجاهد، إنه بعد تعب استمر لمدة عام كامل دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد تحطيمه رقمًا قياسيًا مسجلًا باسم لاعب إيطالي عالمي.



وأشار محمد مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أنه اللاعب الإيطالي العالمي كان مسجلًا في السابق أسرع رقم في الجري على الأيدي لمسافة 10 أمتار كاملة ولم يستطيع أحد تحطيمه في الفترة من عام 2009 حتى 2017.



ونوه محمد مجاهد، أول لاعب ألعاب قتالية يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إلي أن محافظ قنا قام بتكريمه قبل عدة أشهر بعد تسجيله الرقم القياسي في موسوعة جينيس.



لافتا، إلي أن هناك العديد من اللاعبين حاولوا تحطيم الرقم القياسي الذي حققة، ولكن محاولتهم باءت بالفشل.





بها مادة سامة ومدمرة للصحة | استشاري جهاز هضمى يحذر من تناول النودلز







أكد الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، أن مكونات الشعرية أو "النودلز" مختلفة من نوع لآخر، فمنها ما هو مصنوع من دقيق الأرز، أو دقيق الصويا.



وأضاف"خليل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنه لا مانع نهائيا من تناول "النودلز" ولكن بشرط أن تكون خالية من مادة الجلوتن، حيث إنها مادة بروتينية تضاف للنودلز للاحتفاظ بقوامها، وهى مادة مدمرة لأهداب الأمعاء.



وأشار إلى أنه يضاف أيضا للنودلز نكهات ومواد ملونة، وهى أيضا مواد خطرة، ويطلق عليها آحادي جلوتوميد الصوديوم وهى مادة سامة للكبد، ومدمرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى البعيد.



وحذر من انتشار ظاهرة عربات لبيع النودلز أمام المدارس، حيث إن مكوناتها غير معلومة، مشيرا إلى أن الإسراف في تناول النودلز التي تحتوي على مادة الجلوتن يدمر الصحة.



يضاهي صوفيا.. تفاصيل وموعد امتلاك مصر روبوت رقميًا ذكيًا







قال الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنه يتوقع امتلاك مصر روبوت رقميا مثل الروبوت "صوفيا" الذكي، قبل حلول عام 2022.



ونوه "حلمي"، خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفى بكري"، في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلي أن مصر ستطلق منصة رقمية في الفترة المقبلة مثل باقي الدول، لافتا إلي أن تلك المنصة غير مسبوقة في المنطقة والعالم.



وأشار الخبير المعلوماتي، إلى أنه مع وجود روبوتات؛ سيعمل الجميع على التطوير من أنفسهم، خاصة مع وجود البديل (الروبوت).



وكشف الدكتور شريف حلمي، عن أن الروبوت يوفر المجهود والاستهلاك الذهني عديم الفائدة.