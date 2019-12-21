AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

اليوم.. محاكمة 12 متهما بالانضمام لـ تنظيم داعش الإرهابي

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
Advertisements
اسلام مقلد
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم السبت، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت ذكى وعمرو قنديل وسكرتارية حمدي الشناوي.

وتضم القضية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الدولة العليا، 6 متهمين محبوسين و5 هاربين ومتهم واحد مخلى سبيله بتدابير احترازية.

وقالت النيابة للمتهمين من الأول وحتى الثالث إنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2 يناير 2017، أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين الثلاثة أسسوا وتولوا قيادة في جماعة تتبع تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابي، وتهدف إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستهداف المنشآت العامة وتعريض سلامة المجمتع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها.

وأسندت النيابة إلى باقي المتهمين الانضمام إلى الجماعة وتمويلها بالمال والأسلحة النارية والمفرقعات والمركبات والمقرات التنظيمة، ومعلومات عن مقر نيابة أمن الدولة العليا تمهيدًا لاستهدافها، ووزعوا أدوار الرصد والتنفيذ فيما بينهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محاكمة 12 متهما بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" اليوم

ضابط أمن وطنى يكشف تفاصيل عمليات " الذئاب المنفردة" لـ داعش سيناء

لمرافعة النيابة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية دواعش سيناء

تأجيل محاكمة دواعش سيناء لـ 24 نوفمبر لمرافعة النيابة.. ضابط أمن وطني: التنظيم هدفه إسقاط الدولة والذئاب المنفردة تنفذ العمليات الإرهابية دون الرجوع للقيادات

تأجيل محاكمة 12 متهما في قضية داعش سيناء

اليوم.. محاكمة 12 متهما بتهمة الانضمام لداعش

ترشيحاتنا

صدمة لـ بيراميدز.. إصابة أحمد الشناوي | شاهد

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: فرج عامر دفع 7 آلاف دولار للفوز على الزمالك

أخبار الزمالك | الابيض يواصل السقوط في الدوري | رد فعل مرتضى منصور تجاه اللاعبين بعد التعادل مع سموحة

ماتا في صلاة الجمعة | مصطفى ومجدي سقط عليهما سقف المسجد بالبحيرة | شاهد

لا تتركه.. دعاء يقال قبل النوم يغفر الله به جميع الذنوب| فيديو

النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

أم تستغل ابنتها للتجسس على زوجها السابق.. وصدمة في انتظارها

فستان مشجر وبليزر أحمر.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة