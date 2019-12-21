شاهد.. كيف استعدت صحة أسوان لتطبيق منظومة التأمين الشامل

جهود متواصلة وإجراءات مكثفة تقوم بها الأجهزة المعنية بأسوان للاستعداد الكامل والجيد لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ولاسيما أن أسوان تأتي ضمن باقى محافظات المرحلة الأولى.



وفى هذا الإطار نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان سلسلة إجتماعات موسعة لمتابعة آخر الاستعدادات لتطبيق المنظومة الجديدة , وذلك بحضور كل من الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان , والدكتور محمد شعبان المنسق الميدانى لمنظومة التأمين الصحى الشامل لمحافظة أسوان .



ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفي أنه تم عقد اجتماعات متواصلة مع مديرى الإدارات الصحية , ومديرى المستشفيات , بالإضافة لمسؤولي الجودة , ومسئولي السلامة والصحة المهنية , ومسئولى الصيدلة , وذلك لمتابعة استعدادات الإدارات والمستشفيات للمنظومة الجديدة .



وأشار حنفى أنه تم أيضًا عقد إجتماع لجنة الصيانة , وعمل الحصر اللازم لجميع الأجهزة وحصر الاحتياجات المطلوبة ، بالإضافة إلى عقد اجتماعا مع مسئولى الشركات والهيئات المنفذة لأعمال التطوير بالوحدات لمتابعة أخر المستجدات فى ذلك الشأن ، كما تضمنت مناقشة التساؤلات والاستفسارات التى يتم طرحها بخصوص المنظومة .



وأضاف وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن منظومة التأمين الصحى الشامل ستعمل تبعًا لمنظومة التحول الرقمي بناءًا على برتوكول التعاون الموقع مع الشركة المصرية للاتصالات لتوفير خدمات الفيبر وهو ما سيساهم فى ميكنة الخدمة الصحية بالكامل وتقديمها بالجودة العالية وفقًا لمعايير دولية بنظام WHO .



وتابع بأن المنظومة ستعمل داخل 125 وحدة صحية على مستوى مدن ومراكز المحافظة والتي تتكلف أعمال تطوير البنية التحتية بها نحو 2,5 مليار جنيه ، بجانب 11 مستشفى سيتكلف تطويرها 1,5 مليار جنيه حيث بدأ العمل منذ شهر أغسطس الماضى فى تلقى طلبات المواطنين لإدراجهم فى قاعدة البيانات ، وبالتوازي مع ذلك تم تخصيص 4 مليار جنيه للتجهيزات والمستلزمات الطبية.



وأكمل مدير عام الصحة أنه بالنسبة للقوى البشرية فقد تم عقد دورات تدريبية لكل الفريق الصحى ، كما تم إيفاد دفعات لإنجلترا للتدريب أيضًا لتطوير أسلوب التعامل مع المواطنين ، ومشروع منظومة التأمين الصحى الشامل حلم كانت تقوم الدولة بدراسة منذ عام 1964 يحقق نهضة فى الشكل والمضمون لمستوى الخدمة الطبية المطلوبة .

