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حوادث

سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 16 متهما بالانضمام لتنظيم النصرة اليوم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 03:00 ص
محاكمات - أرشيفية
محاكمات - أرشيفية
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رامى المهدى
تستمع محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت، لمرافعة النيابة العامة فى محاكمة 16 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الانضمام لتنظيم جبهة النصرة».

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم والدكتور على عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى ومحمد الجمل وجمال أحمد.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، لأنهم أنشأوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة، فضلا عن قيامهم بضم عدد آخر إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة، واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
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