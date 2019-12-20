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توك شو

إبراهيم بهزاد: وقعت في غرام أم الدنيا.. فيديو

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:21 م
إبراهيم بهزاد المدون
إبراهيم بهزاد المدون الإماراتي
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محمد حليم قنديل
قال إبراهيم بهزاد المدون الإماراتي، إنه انجذب كثيرا لزيارة المناطق السياحية والأثرية داخل مصر، و"وقع فى غرام أم الدنيا".

وأضاف المدون الإماراتي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دي إم سي"المذاع على قناة "دى إم سي" الفضائية، أن الشعب الاماراتى يود أن يوصل رسالة محبة ومودة إلى الشعب المصرى.

وتابع إبراهيم بهزاد، أنه لا يمكن إنكار أفضال مصر على الأمة العربية من مساعدات للجميع حينما كانوا يكونون فى أمس الحاجة إليها.

وأشار المدون الإماراتي، إلى أنه يريد زيارة جميع الاماكن السياحية والاثرية فى مختلف محافظات مصر، مؤكدا أنه يعشق جميع الاماكن المصرية دون استثناء.
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