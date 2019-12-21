يشعرك بالبرد أكثر من غيرك.. تعرف على مرض شهير وأعراضه

فقدان الشهية العصبي، أو "فقدان الشهية"، هو اضطراب في الأكل يؤدي إما إلى فقدان الوزن أو زيادة الوزن غير الكافية وصورة مشوهة للجسم، والأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان الشهية قد يقيدون تناولهم للمأكولات بشكل مكثف ، أو يمارسون الرياضة بشكل مفرط ، أو يتكرر لديهم حدوث قيئ .





ويمكن لفقدان الشهية أن يتسبب في إصابة الشخص بعدم تحمل البرد بسبب قلة الدهون في الجسم ،بينما يجد نفسه يشعر بالرد الشديد وبالأخص فى الأطراف ومن حوله فى نفس المحيط أو المكان لا يشعرون بالبرد بل بالعكس بالتدفئة.





ويمكن أن تشمل الأعراض لفقدان الشهية وفقا لما نشره موقع " medicalnewstoday " .









فقدان الوزن

مشاكل في المعدة ، مثل الإمساك أو التشنج

صعوبة في التركيز

الدوخة أو الإغماء

عدم وجود فترة في الحائض

الشعر الجاف أو الهايش أو الأظافر

ضعف

الفقراء التئام الجروح

الخوف الشديد من زيادة الوزن

تقييد بعض الأطعمة أو فئات الطعام

كونها سرية حول تناول الطعام

الخوف من تناول الطعام في الأماكن العامة

عزلة اجتماعية





كيفية علاج فقدان الشهية العصبي :



