AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

يشعرك بالبرد أكثر من غيرك.. تعرف على مرض شهير وأعراضه

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:50 ص
يشعرك بالبرد أكثر
يشعرك بالبرد أكثر من غيرك مرض شهير و هذه أعراضه
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ
فقدان الشهية العصبي، أو "فقدان الشهية"، هو اضطراب في الأكل يؤدي إما إلى فقدان الوزن أو زيادة الوزن غير الكافية وصورة مشوهة للجسم، والأشخاص الذين يعانون من مرض فقدان الشهية قد يقيدون تناولهم للمأكولات بشكل مكثف ، أو يمارسون الرياضة بشكل مفرط ، أو يتكرر لديهم حدوث قيئ .

ويمكن لفقدان الشهية أن يتسبب في إصابة الشخص بعدم تحمل البرد بسبب قلة الدهون في الجسم ،بينما يجد نفسه يشعر بالرد الشديد وبالأخص فى الأطراف ومن حوله فى نفس المحيط أو المكان لا يشعرون بالبرد بل بالعكس بالتدفئة.

ويمكن أن تشمل الأعراض لفقدان الشهية وفقا لما نشره موقع " medicalnewstoday " .


فقدان الوزن
مشاكل في المعدة ، مثل الإمساك أو التشنج
صعوبة في التركيز
الدوخة أو الإغماء
عدم وجود فترة في الحائض
الشعر الجاف أو الهايش أو الأظافر
ضعف
الفقراء التئام الجروح
الخوف الشديد من زيادة الوزن
تقييد بعض الأطعمة أو فئات الطعام
كونها سرية حول تناول الطعام
الخوف من تناول الطعام في الأماكن العامة
عزلة اجتماعية

كيفية علاج فقدان الشهية العصبي :

غالبًا ما يشمل علاج فقدان الشهية العصبي فريقًا متعدد التخصصات من الأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية. قد يستفيد الشخص من العلاج الحديث بالإضافة إلى الدواء وخطة التغذية.
Advertisements

ترشيحاتنا

أخبار الفن | نجمة كبيرة مبتستحماش.. عملية جراحية لـ أنغام.. شهيرة تعود للحجاب

فضل صلاة الفجر في وقتها .. يجعلك تفوز بـ20 مكافأة ربانية في الدنيا

تفسير رؤية نور أبيض في المنام .. معبر رؤى يوضح المقصود بـ 5 أنواع من النور |فيديو

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

كارثة.. طبيب منتخب رفع الأثقال خريج تربية رياضية وليس له علاقة بالطب.. فيديو

جاءوا من كفر الشيح بحثا عن لقمة العيش | انهار عليهم سقف الجامع في البحيرة أثناء صلاة الجمعة | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباءة وشماغ.. نجوم العالم يثيرون الضجة بمظهرهم السعودي.. صور

بإطلالة عصرية.. لطيفة تتألق فى أحدث جلسة تصوير

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته