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ثقافة

في الذكرى 45 لرحيل فريد الأطرش.. حكاية العمر كله في أوبرا الإسكندرية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:40 ص
فريد الأطرش
فريد الأطرش
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أ ش أ
أقامت دار الأوبرا المصرية ، برئاسة الدكتور مجدي صابر ، مساء الجمعة ، حفلا لنادي السينما ، بالتعاون مع المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي ، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

أقيم الحفل بمناسبة احياء الذكرى ٤٥ لرحيل الموسيقار فريد الأطرش ، وتضمن البرنامج عرضا لفيلم وثائقي عن سيرة الفنان الراحل الذاتية ومسيرته الفنية بعنوان "حكاية العمر كله" ، من اخراج الفنان عادل السيد ، أعقبته ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد النبوي ، بحضور مخرج الفيلم وحشد من جماهير الإسكندرية.

كما تضمن برنامج الحفل مجموعة متميزة من أجمل أغنيات وألحان الموسيقار فريد الأطرش ، منها : منحرمش العمر منك ، يا حبيبي طال غيابك ، اياك من حبي ، يا حلاوتك يا جمالك ، وبقى عايز تنساني ، قدمها الفنان أمير الرفاعي ، بمشاركة براعم مواهب الأوبرا.

تجدر الإشارة إلى أن عودة وادراج نادي السينما ضمن برنامج انشطة دار الأوبرا في الموسم الفني للعام الماضي جاءت بهدف تعزيز القيم الايجابية من خلال الأفلام التي تعبر عن الواقع وتساهم في بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية ، إلى جانب ترسيخ دور الثقافة في استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعي في المجتمع.
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