حزب الوفد يكرم نجوم الرياضة.. أشرف صبحي ومعلول وشوبير أبرز الحضور.. ويؤكدون: سعداء داخل بيت الأمة

وزير الرياضة يشكر حزب الوفد على التكريم

علي معلول:

أتمنى الحصول على أفريقيا مع الأهلي

بيت الأمة يكرم إبراهيم عبد الجواد وطارق سعدة



نظم حزب الوفد، حفلا، مساء اليوم الجمعة؛ لتكريم لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، وذلك بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.



وسلّم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، درع الوفد للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على ما يقدمه من أجل تقديم الأفضل للمجال الرياضي في مصر والاهتمام بالشباب والنشء.



وقدم الدكتور أشرف صبحي، الشكر لحزب الوفد، مؤكدًا أن "أبو شقة" قيمة قانونية كبيرة يقود حزب عريق دخل بشكل إيجابي في دعم الدولة بقامات كبيرة تبذل جهدًا كبيرًا خاصة في المجال الرياضي المصري.



وأكد "صبحي" أن تكريم الرياضيين صورة إيجابية للمجتمع المصري الذي يتحرك بشكل كبير ورؤية نقلت مصر لحراك عظيم برؤية قيادة سياسية للرئيس عبدالفتاح السياسي في كل القطاعات التنموية والاقتصادية التي تتحرك فيها مصر بشكل غير مسبوق.



وأوضح "صبحي" أن مجال الرياضة يتحرك بنفس الشكل وفي هذا التكريم لدي الملامح الكبيرة للكوادر الشبابية في المجالات المختلفة على المستوى المحلي وما هو أبعد من ذلك قائلًا: "عظيم الشكر على هذا التكريم".



ووجه "صبحي" جميع المؤسسات المختلفة لاستهداف هدف واحد رفع الراية المصرية، ومساندة مصر التي تواجه تحديات كبيرة يجب إدراكها، لكن لا سبيل إلا بشباب مصر والعمل الجاد.



من جهته، أعرب أحمد شوبير عن سعادته بالتواجد في حزب الوفد، قائلا: "تربينا ونشأنا على أسس ومبادئ بيت الأمة، والوفد أخرج استفتاءً عظيمًا ناجحًا، أشرف عليه مسئولون كبار".



وأشار "شوبير" إلى دور كمال درويش رئيس نادى الزمالك السابق، والمسئول الأول عن لجان التخطيط بوزارة الشباب والرياضة.



ووجه الشكر لفريق كرة اليد للمنتخب الوطني الذي رفع اسم وعلم مصر عاليًا، وكذلك فريق المنتخب الأوليمبي، وكل من يُساهم في نجاح المجال الرياضي المصري.



وأكد "شوبير" أن أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، يصدق النوايا في العمل، وأحدث نجاحات كبيرة في الفترة الماضية على المستوى الإداري والفردي والجماعي.



كما وجه "شوبير" الشكر لكل ولي أمر وكل بيت مصري يحمل تحديات، وخاصة لو كان من أبناء الاحتياجات الخاصة، ولكل البيت والأسرة التي تقف بجانب ابنها حتى يكرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفوقه الرياضي، ومن أهم تلك النماذج "أمح الدولي" الذي قررت أن أهديه جائزتي.



وقدم الجائزة لـ "أمح الدولي" المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وقدم أمح الشكر لحزب الوفد ووزير الشباب والرياضة وأحمد شوبير والكاتب الصحفي محمد الإتربي.



كما أبدى علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته، بالتواجد في حزب وجريدة الوفد، وحصوله على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019، والتي يقدمها الوفد من خلال الاستفتاء الخاص به.



وقال النجم التونسي، في تصريحاته خلال حفل تسلم الجائزة: "فخور بالتواجد في بيت الأمة، حزب الوفد فخر لكل عربي، وأنا فخور بالتكريم ".



وأضاف علي معلول: " أتمنى السنة القادمة يكون الأهلي متوجًا ببطولة أفريقيا".



وأعرب الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عن سعادته بتكريم بيت الأمة له، كلفتة طيبة، موجهًا الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على تكريمه لروح الشهيد محمد السباعي.



جاء ذلك خلال حفل تكريم حزب الوفد لأفضل الرياضيين والعاملين في المجال الرياضي، في نتيجة استفتاء "الوفد" الرياضي، بحضور المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من الرموز الرياضية، وأعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، وقيادات بيت الأمة.



من جهته، قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن حزب الوفد، بقيادة المستشار بهاء الدين أبو شقة، القامة القانونية الكبرى يقدر المفهوم الحقيقي للرياضة، والمشاركة في إدارة الحركة الرياضية في مصر.



وأكد "سعدة" أن الإعلام الرياضي في مصر سواء كان مقروءًا أو مسموعًا أو إلكترونيًا أو مرئيًا يجب أن يُفرق فيه بين المهنة والانتماء لأن المهنة لها مقومتها يجب امتلاكها دون تعصب.