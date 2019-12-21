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حوادث

حبس المتهم بقتل زوجته فى منشأة ناصر

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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اسلام مقلد
قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس المتهم بقتل زوجته، 2 ايام على ذمة التحقيقات، بسبب رفعها قضية تبديد ضده فى المحكمة.

وكانت اصطحب جهات التحقيق المتهم بصحبة رجال المباحث لمكان الحادث لتمثيل جريمته أمامها.

كان تلقى المقدم على فيصل رئيس مباحث قسم شرطة منشاة ناصر، بلاغا بوصول "نجلاء م" ربة منزل جثة هامدة إثر إصابتها بجرج نافذ ،انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات ، أن المتهم مسجل خطر دائم التعدى بالضرب على زوجته.

وكشفت تحريات وائل الشموتى مفتش مباحث غرب القاهرة، ان المتهم بيت النية على قتل زوجته انتقاما منها على رفعها دعوى تبديد ضده فى المحكمة.
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