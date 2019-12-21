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حوادث

حبس عصابة سرقة الحضانات فى 15 مايو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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محمد العيسوى
قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة الحضانات بدائرة القسم.

كان قد نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الحضانات بمنطقة 15 مايو.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لقسم شرطة 15 مايو، مفادها أن "كمال. م. ك" 28 سنة عاطل و "عبد الله. م. م" 28 سنة عاطل، و"مصطفى. ن. ع" 23 سنة عاطل، ويكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة دور الحضانات بأسلوب " التسلق ".

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب 2 حادث سرقات من داخل دور الحضانات"؛ سرقة 3 شاشات LCD من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 180، وسرقة شاشة كمبيوتر، وحدة كمبيوتر "كيسة" من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 15".

وتم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "حسن النية "عصام الدين. ا. س" 53 سنة صاحب أجهزة كهربائية، وباستدعاء المجنى عليها الأولى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن الواقعة الأولى ملحقًا للمحضر الأصلى، وجارى تحرير المحضر اللازم عن الواقعة الثانية، وتولت النيابة العامة التحقيق التى اصدرت قرارها السابق.
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