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حوادث

حبس تاجر مخدرات سقط بـ كيلو فودو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:00 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
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رامي المهدي
قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس تاجر مخدرات، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيلو فودو، قبل ترويجها على عملائه بدائرة القسم.

وكان قد ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء اشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تاجر مخدرات بحوزته كيلو فودو بالبساتين.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بضبط قوة أمنية من مباحث إدارة مكافحة المخدرات، "علي. م. ح" 29 سنة عاطل يقيم بالبساتين، والسابق اتهامه في 4 قضايا، وبحوزته "1.035 كيلو جرام مخدر فودو، مبلغ مالي 150 جنيه، هاتف محمول".

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التى اصدرت قرارها السابق.
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