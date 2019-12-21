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مسؤول بالجيش الليبي: أى جهة تقدم الدعم لتركيا داخل البلاد سيتم تدميرها | فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:10 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال العميد خالد محجوب، مدير التوجيه المعنوي فى الجيش الوطنى الليبي ، إن أى جهة ستقدم الدعم لتركيا داخل ليبيا سيتم تدميرها بالكامل.

وأضاف العميد خالد محجوب، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء دى إم سي" والمذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أن أصبح هناك طوق كامل على مدينة طرابلس من قبل الجيش الوطنى الليبي.

وأشار مدير التوجية المعنوى فى الجيش الوطنى الليبي، إلى أنه تم تحديد مواقع تواجد المليشيات الإرهابية حول طرابلس.

وتابع العميد خالد محجوب، أنه تم السيطرة على عدة مناطق حيوية فى الطريق نحو طرابلس، مشيرا إلى أن قطر خصصت وديعة لتمويل الميليشيات التى تحارب فى ليبيا.

وأوضح مدير التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبي، ان ميليشيات حكومة الوفاق تعيش الرمق الاخير من حياتها.
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