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اقتصاد

نتيجة تظلمات التموين 2019

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
تظلمات التموين 2019
تظلمات التموين 2019
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محمد صبيح
تفحص اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تظلمات المستبعدين من التموين خلال شهر ديسمبر 2019 بعد إعلان الوزارة استمرار تلقي التظلمات حتى منتصف ديسمبر الجاري.

وطالبت وزارة التموين المواطنين بتقديم المستندات الدالة على صحة التظلمات الذين قد تقدموا بها عبر الإنترنت على موقع إدارة دعم مصر سواء كانت التظلمات متعلقة بفواتير الكهرباء أو المحمول أو الرواتب العالية.

وتوجه المواطنون إلى مكاتب التموين التابعة في جميع أنحاء محافظات الجمهورية لتقديم التظلمات بالمستندات الدالة على صحة التظلم بعد ظهور رسالة تحثهم على الذهاب إلى مكاتب التموين في إيصال صرف الدعم سواء السلع أو الخبز.

وأكد مصدر مسئول لـ صدى البلد، أنه سيتم البت في التظلمات التي تقدم بها المواطنون عبر مكاتب التموين حتى نهاية ديسمبر الجاري على أن يتم صرف الدعم لمن قبلت تظلماتهم بحد أقصى 4 يناير 2020.

ورصد صدى البلد، مطالب مواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتح باب التظلمات مرة أخرى حيث واجه العديد من المواطنين صعوبات خلال تواجدهم لدى مكاتب التموين التابعة لتقديم التظلمات ما أحال بينهم وبين تقديم المستندات بسبب الزحام.

وأكد مواطنون أنهم تقدموا بالتظلمات عبر الإنترنت ولم تسنح لهم الفرصة التوجه إلى مكاتب التموين في المواعيد المحددة لتقديم التظلمات بسبب البيروقراطية لدى الجهات المسئولة عن استخراج المستندات التي تطلبها التموين لإثبات صحة التظلم.
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