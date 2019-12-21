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ثقافة

انطلاق فاعليات معرض الكتاب بالأقصر.. صور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:47 ص
انطلاق فاعليات معرض
انطلاق فاعليات معرض الكتاب بالاقصر
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انطلقت أمس بمحافظة الأقصر فعاليات معرض الاقصر الثاني للكتاب وذلك بقصر ثقافة الأقصر فى الفترة من 20 حتى 29 ديسمبر التجارى.

وقال محمد فراج مدير قصر ثقافة الاقصر ان المعرض يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر وتحت اشراف الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة المصرية للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

واضاف انه تم تجهيز قاعات قصور الثقافة لاستضافة المعرض والذى سوف يتم تقديم فيه امهات الكتب من دور النشر المصرية والعربية لجميع ابناء الصعيد وللاقصر خاصة وذلك بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب.
انطلاق فاعليات معرض الكتاب بالأقصر.. صور
انطلاق فاعليات معرض الكتاب بالأقصر.. صور
انطلاق فاعليات معرض الكتاب بالأقصر.. صور
انطلاق فاعليات معرض الكتاب بالأقصر.. صور
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