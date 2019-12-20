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أخبار العالم

"الحرة" تبث فيديوهات عن قمع التظاهرات الإيرانية | تفاصيل

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 11:32 م
التظاهرات الإيرانية
التظاهرات الإيرانية - أرشيفية
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أ ش أ
بثت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، مقاطع مصورة توثق الانتهاكات التي ارتكبها النظام الإيراني ضد المتظاهرين، حصلت عليها من وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضحت الخارجية الأمريكية - وفقا للقناة - أن هذه المقاطع المصورة أرسلت من الداخل الإيراني، ضمن الآلاف من الوثائق والأشرطة المسربة عن أعمال القمع التي مارسها نظام طهران.

ولفتت القناة الأمريكية إلى أن هذه المقاطع تبين أن قوات الأمن الإيرانية استخدمت الذخيرة الحية والآليات العسكرية الثقيلة في التعامل مع المتظاهرين.

وكانت واشنطن قد طلبت - وفقا للحرة - من المتظاهرين توثيق انتهاكات النظام وإرسالها للولايات المتحدة لمحاسبة النظام الإيراني عليها.

وفي السياق ذاته، أشارت القناة إلى تأكيد وزير الخارجية الأمريكية أن هذه الفيديوهات والوثائق ستساعد واشنطن في ملاحقة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
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