حبس عصابة انتحال الصفة لسرقة خطوط الهواتف المميزة في القاهرة

قررت نيابة النزهة الجزئية، حبس عناصر تشكيل عصابي يتزعمه مدير مبيعات بشركة محمول، تخصص فى انتحال الصفة والاستيلاء على خطوط الهواتف المحمولة المميزة وتسويقها عبر الانترنت مقابل مبالغ مالية تصل إلى 250 ألف جنيه، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وتلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغ من إحدى المواطنات (مقيمة بمنطقة النزهة بالقاهرة)، تفيد بتعرضها لواقعة احتيال من قِبل سيدة مجهولة قامت بانتحال صفتها بموجب بطاقة رقم قومى "مزورة" ببياناتها كاملة، وتمكنت من الاستيلاء على ملكيتها لخط هاتف محمول مسجل باسمها لدى إحدى شركات الاتصالات.



ومن خلال البحث والتحرى أسفرت جهود البحث أن وراء ارتكاب الواقعة (رئيس قسم الخطوط- موظفة بذات شركة الاتصالات التابع لها الخط الخاص بالمُبلغة- سيدة، مقيمون بنطاق محافطتى القاهرة والجيزة).



وتبين أن المتهمون اتفقوا فيما بينهم على تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب جرائم الاستيلاء على ملكية خطوط هواتف المحمول -التى تحمل أرقاما مميزة- المنسوبة للشركة محل عمل الأول والسابق للثانية بموجب بطاقات رقم قومى بأسماء أصحاب تلك الخطوط –دون علمهم- حيث استغل الأول طبيعة عمله كمدير مبيعات بإدارة المبيعات الخارجية للخطوط المميزة بالشركة وقدرته على الدخول على بيانات أصحاب الخطوط، وتمكن من الاستيلاء على بياناتهم ومن ثم قام باستخراج بطاقة رقم قومى باسم المُبلغة "بدل فاقد"، ثم قامت الثانية مستغلة تقارب الشبه والعمر بينها وبين الشاكية بالتوجه لأحد فروع شركة المحمول بمنطقة العجوزة منتحلة صفتها وقامت بالتنازل عن الخط للثالثة، وعقب ذلك قام المتهم الأول ببيع الخط لأحد تجار الهواتف المحمولة بمبلغ (250 ألف جنيه).



وتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاثة.. وعُثر بحوزتهم على "بطاقة رقم قومى باسم الشاكية "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، أصل استمارة تنازل منسوبة لشركة خطوط المحمول التابع لها الخط محل الواقعة تفيد إقرار الشاكية بالتنازل على الخط المذكور إلى المتهمة الثالثة، (4) خطوط هاتف محمول وعقود شرائهم منسوية لشركة المحمول تفيد قيام المتهمة الثانية بشراء عدد 4 خطوط محمول بالاسم المنتحل للشاكية، بقصد استخدامهم وتحميل قيمة الفواتير على الشاكية، وكذا (4) فواتير شراء لتلك الخطوط، استمارة تنازل منسوبة لشركة المحمول "خالية البيانات"، هاتف محمول خاص بالمتهم الأول وتبين من خلال فحصه أنه يحتوى على "صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالشاكية والمستندات المضبوطة، محادثات نصية على أحد برامج التواصل بين عناصر التشكيل العصابى تدل على نشاطهم الإجرامى، صفحة إلكترونية على موقع "فيس بوك" لترويج خطوط الهواتف المحمول المميزة، بفحصها تبين أنها تحتوى على منشورات من المتهم لعرض الخطوط بأرقام مميزة للبيع بمبالغ مالية طائلة، مستندات تفيد الاستيلاء على ملكية خطى محمول مميزين أحدهما لشخص يحمل جنسية دولة عربية، توكيل خاص يفيد قيام الشخص الذى يحمل جنسية الدولة العربية بالتنازل عن الخط ملكه للمتهم الأول "مزور بالكامل"".



وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو الوارد ذكره، وأضاف المتهم الأول بأنه قام بإيداع 250 ألف جنيه متحصلات بيع خط الشاكية بحسابه في أحد البنوك.