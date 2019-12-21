1.9 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العالم

سجلت تعاملات المصريين 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.6 % وسجل العرب 8.7 %.



وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.903.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.046.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



تصدر قطاع بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 12.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 886.6 مليون جنيه.



وتلاه قطاع خدمات مالية بتداول 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 620.2 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 146.4 مليون ورقة مالية بقيمة 485.2 مليون جنيه.