AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

1.9 مليار جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة منذ بداية العالم

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:00 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
سجلت تعاملات المصريين 66.7 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 24.6 % وسجل العرب 8.7 %.

وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.903.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.046.6 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تصدر قطاع بنوك قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 12.8 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 886.6 مليون جنيه.

وتلاه قطاع خدمات مالية بتداول 129.5 مليون ورقة مالية بقيمة 620.2 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 146.4 مليون ورقة مالية بقيمة 485.2 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المصريون يستحوذون على 77.5% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

130 مليون جنيه مشتريات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

1.8 مليار جنيه مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية 2019

2.047 مليار جنيه صافي مبيعات الأجانب في البورصة منذ بداية 2019

189.4 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة الأسبوع الماضي

9.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي.. و189 مليون جنيه إجمالي مبيعات الأجانب

ترشيحاتنا

بعد التعادل مع سموحة.. رقم سلبي للزمالك في الدوري الممتاز

ماذا قال حسام حسن بعد تعادل سموحة سلبيا مع الزمالك؟

شاهد.. وائل جمعة يتحدى جاذبية كريستيانو رونالدو

قطع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة والقليوبية.. اِعرفها

بعد مشروع الزيادة وصرف العلاوات الخمس.. البرلمان يواصل دعم أصحاب المعاشات بشهادة ادخار مرتفعة الفائدة.. ونواب: الحد الأقصى 250 ألف جنيه لمدة 10 سنوات

حقيقة إقالة ميدو من تدريب مصر المقاصة بعد التعادل مع طنطا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس شفافة.. زينة تثير الجدل بإطلالة جريئة مع مصطفى شعبان

فستان بترتر.. درة تثير الجدل بإطلالة جريئة

منهم 2 أوبر.. تعذيب وقتل 4 سائقين أجرة على يد رئيس عصابة بالبرازيل