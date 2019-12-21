AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عصابة سرقة الدراجات البخارية في بولاق أبو العلا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة بولاق أبو العلا الجزئية، حبس تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتخصصهم فى سرقة الدراجات البخارية بدائرة القسم.

وكان قد ألقى رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية ببولاق أبو العلا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بورود معلومات لضباط قسم شرطة بولاق، مفادها أن "محمد. ي. ا" 34 سنة عاطل والسابق اتهامه فى 26 قضية، و"كريم. ع. م ع" 34 سنة عاطل، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مجال سرقات الدراجات البخارية، بإسلوب "توصيل الأسلاك" وسرقة الهواتف المحمولة بأسلوب " الخطف " باستخدام الدراجات البخارية المستولي عليها، وأنهما وراء ارتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت إحداها عن ضبطهما، أثناء استقلالهما دراجة بخارية تحمل أرقام ن س 5253 ماركة هاوجيانج موديل 2015م نبيتي اللون، والمبلغ بسرقتها في المحضر رقم 9499 لسنة 2019م جنح قصر النيل بلاغ من "محمد. م. ع" 22 سنة عامل.

وبمواجهتهما بالتحريات والمعلومات أيداها ، واعترفا بسرقة الدراجة المضبوطة بحوزتهما بأسلوب " توصيل الأسلاك " وأضافا بارتكابهما 3 حوادث سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المضبوطات المستولى عليها بمكان إخفائها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك ملحقا للمحاضر الأصلية وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تخصص سيارات.. حبس عامل متهم بالسرقة في المطرية

أمن القاهرة تضبط العديد من قضايا السرقة وتلقي القبض على الجناة.. صور

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

سقوط عصابة سرقة التكاتك بالقاهرة .. صورة

حبس عصابة سرقة التكاتك في القاهرة

ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى حملة أمنية بالغربية

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يفجر مفاجأة: فرج عامر دفع 7 آلاف دولار للفوز على الزمالك

مبروك عطية: لا أنصح الشباب بهذا النوع من الزواج |فيديو

فضل صلاة الفجر في وقتها .. يجعلك تفوز بـ20 مكافأة ربانية في الدنيا

كارثة.. طبيب منتخب رفع الأثقال خريج تربية رياضية وليس له علاقة بالطب.. فيديو

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

محتشمة كالعادة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بفستان أنيق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة اغتيال مطلق النار على جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وكشف هويته

سائق سيارة يقتل فتاة صغيرة.. والمحكمة تعاقب والديها

"أين أمي؟".. شاهد مقطع يدمي القلوب لطفلة سورية تحت الأنقاض