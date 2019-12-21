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أطعمة تعالج قصور الغدة الدرقية

السبت 21/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
4ص)قائمة بالأطعمة
4ص)قائمة بالأطعمة التي تعالج قصور الغدة الدرقية
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أسماء عبد الحفيظ
العديد من الأشخاص يعانون من قصور الغدة الدرقية، فعندما لا ينتج الجسم ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية، في كثير من الأحيان ، يعالج الأطباء قصور الغدة الدرقية بالأدوية التي تحل محل هرمونات الغدة الدرقية.

وأشار موقع medicalnewstoday إلى أن النظام الغذائي يلعب ثلاث أدوار رئيسية في الشفاء وأن الأطعمة التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية تساعد في الحفاظ على وظائف الغدة الدرقية المناسبة ، مثل اليود والسيلينيوم والزنك.

قصور الغدة الدرقية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لأنه يمكن أن يبطئ عملية التمثيل الغذائي للشخص ،لذلك ، يجب أن يهدف الشخص المصاب بقصور الغدة الدرقية إلى اتباع نظام غذائي صحي لمنع زيادة الوزن.

الأطعمة التي تعالج قصور الغدة الدرقية :

وكشف الموقع عن بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية ، والأطعمة التي تحتوي عليها.

1_ اليود :
يحتاج الجسم اليود لإنتاج هرمونات الغدة الدرقية. ومع ذلك ، لا يستطيع الجسم إنتاج اليود ، لذلك يحتاج الشخص إلى الحصول على اليود من نظامه الغذائي.

يمكن أن يتسبب نقص اليود أيضًا في تضخم الغدة الدرقية ، المعروف باسم تضخم الغدة الدرقية .

الأطعمة الغنية باليود تشمل:

جبن
حليب
بوظة
ملح الطعام المعالج باليود
أسماك المياه المالحة
عشب بحري
بيض كامل
نقص اليود غير شائع نسبيًا في الولايات المتحدة بسبب استخدام ملح الطعام المعالج باليود ، ولكنه أكثر شيوعًا في المناطق الأخرى حول العالم ،ومع ذلك ، يجب على الشخص تجنب استهلاك كميات كبيرة من اليود لأن الإفراط في اليود يمكن أن يزيد من قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية .


2_ عنصر السيلينيوم :

المكسرات البرازيل غنية بالسيلينيوم.
السيلينيوم هو مادة مغذية دقيقة تلعب دورًا في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية ولها نشاط مضاد للأكسدة . نسيج الغدة الدرقية يحتوي بشكل طبيعي على السيلينيوم.

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم تشمل:

جوز برازيلي
تونة
جمبري
لحم بقري
ديك رومي
دجاج
بيض
دقيق الشوفان
خبز أسمر

3_ زنك :
الزنك مادة مغذية أخرى لها تأثيرات مفيدة على هرمونات الغدة الدرقية للشخص ،أظهرت إحدى الدراسات البحثية الصغيرة أن مكملات الزنك ، سواء وحدها أو مع السيلينيوم ، زادت بشكل كبير من مستويات هرمونات الغدة الدرقية التي تسمى T3 و T4.

الأطعمة الغنية بالزنك تشمل:

المحار
لحم بقري
سلطعون
الحبوب المدعمة
دجاج
البقوليات
بذور اليقطين
زبادي
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