اخبار البرلمان| شهادة ادخار بـ 250 ألف جنيه.. هدية برلمانية لأصحاب المعاشات.. ومقترح بتطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل



اقترح النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.





بدون جمارك| استجواب برلماني عن إغراق السوق بالمنتجات التركية



تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.





حزب الوفد يمنح علي معلول جائزة أفضل لاعب محترف في 2019 اقترح النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تطبيق ضريبة تصاعدية على الدخل، بحيث يتم إعفاء أصحاب الأجور المتدنية مع زيادة نسبة الإعفاء الضريبي لأصحاب الأجور المتوسطة، على أن يتم تقليل نسبة الإعفاء لأصحاب الأجور المرتفعة.تقدم النائب محمد الغول، عضو مجلس النواب، باستجواب للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجهة لوزير التجارة والصناعة، بشأن إغراق السوق المصرية بالمنتجات التركية دون جمارك، واستيراد المخلفات الصلبة والبلاستيكية والمطاط بكل أشكالها دون موافقة البيئة.



أبدى علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته، بالتواجد في حزب وجريدة الوفد، وحصوله على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019، والتي يقدمها الوفد من خلال الاستفتاء الخاص به.



تفاصيل استحداث مادة جديدة لطلاب الثانوية



أيد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، مقترحا بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، مؤكدًا أهمية دراسة الطلاب في المدارس صحة نفسية جيدًا، بشرط ضرورة أن تتوافق مع البيئة التي يعيشون فيها.



أبدى علي معلول، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، سعادته، بالتواجد في حزب وجريدة الوفد، وحصوله على جائزة أفضل لاعب محترف لعام 2019، والتي يقدمها الوفد من خلال الاستفتاء الخاص به.أيد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي، بالبرلمان، مقترحا بشأن استحداث مادة للصحة الأسرية والنفسية تدرس بالتعليم الثانوي، مؤكدًا أهمية دراسة الطلاب في المدارس صحة نفسية جيدًا، بشرط ضرورة أن تتوافق مع البيئة التي يعيشون فيها.

تشريعية النواب تناقش قانون تنظيم أعمال المأذونين.. الأسبوع المقبل



تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع المقبل،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين



سايس برخصة | تعرف على شروط مهنة السيّاس بالقانون الجديد تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا الأسبوع المقبل،لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين



يبحث مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من النائب ممدوح مقلد و(62) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات.



فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الجمعة 20 ديسمبر:أعلن النائب سمير البطيخى، عن تقدمه بمقترح لعمل شهادة ادخارية لأصحاب المعاشات لمدة 10 سنوات، بحد أقصى 250 ألف جنيه، على أن يتم وضع اشتراطات صارمة تضمن توفير مزيد من الضمانات للمستحقين من كبار السن والمتقاعدين وعدم استغلالها من بعض الفئات الأخرى.