زلزال مصر القادم | رانيا منصور فى إطلالة شتوية أنيقة بـ جاكيت جلد أسود

شاركت الفنانة الشابة رانيا منصور متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة.



ظهرت رانيا منصور فى الصورة بإطلالة أنيقة، ارتدت جاكيت جلد اسود قصيرا وبنطلون جينز بنفس اللون، مما كشف عن قوامها الرشيق الممشوق.



من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا منصور علي شعرها القصير، ووضعت ماكياج جذابا متناسقا مع لون بشرتها الذى يبرز أنوثتها.



وحازت الصورة إعجابا كبيرا من الجماهير ومن تعليقاتهم "جمال ورقة - النوتيلا - حلوة ورقيقة - القمر - الأناقة - زلزال مصر القادم - حبيبي".



يذكر ان احدث أعمال رانيا منصور مسلسل "نصيبى وقسمتك" من تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج مصطفى فكرى ومن إنتاج أحمد عبد العاطي وشركة سينرجى للإنتاج الفني.