وليد صلاح الدين: أتحفظ على تصريحات حسام البدري

أكد وليد صلاح الدين، لاعب النادي الأهلي السابق، أن لديه تحفظا على بعض تصريحات حسام البدري، المدير الفني للمنتخب المصري، مساء الجمعة.



وقال وليد صلاح الدين، في تصريحات تليفزيونية:"المدير الفني لا يجب أن يتحدث عن الأمور التي تحدث داخل جدران المنتخب المصري، إلا في الأمور الإدارية ، بعض الأمور يجب أن تظل داخل الغرف المغلقة ، لكننا لا نريد أن نقسو على كابتن حسام في بعض تصريحاته، إلا أن هناك بعض التصريحات غير المقبولة ، ولدي تحفظ على بعضها".



وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين الرائعين، وهناك لاعبون في الإتحاد السكندري على سبيل المثال وفي كل الأندية ظهرت بشكل جيد الفترة الماضية، لكن العناصر الأساسية في المنتخب موجودة ومعروفة".



يذكر أن المنتخب المصري قد تعادل في أول مبارتين له في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2021 أمام منتخبي كينيا وجزر القمر.



وكان حسام البدري، قال إنه لن يسمح بوجود خلافات داخل الجهاز المعاون للفراعنة الذى يضم "محمد بركات مدير منتخب، وطارق مصطفى وأحمد أيوب فى منصب المدرب العام، وسيد معوض مدرب مساعد، وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى".



وأكد حسام البدري، فى تصريحات تليفزيونية، أن "أي شخص ينشأ معه خلاف لن يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب، مشيرا إلى أنه ربما يحدث اختلاف في وجهات النظر نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية لدى البعض".



وأضاف المدير الفني للمنتخب :" واجهت صعوبات كتيرة في بداية تولي مسؤولية المنتخب، كان هناك نقص خاصة في مركز المهاجم، والأهلي والزمالك لا يلعبان لفترة طويلة وقلق على كل المراكز ".