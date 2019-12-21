اهم الأخبار.. السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة.. ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له.. إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال التقرير التالي :
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
غادر مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، جميع المشاركين في منتدى شباب العالم، على متن رحلات مصر للطيران الناقل الوطني للمنتدى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.
رسميًا.. أرتيتا مديرا فنيا لـ آرسنال
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعيين ميكيل أرتيتا مديرا فنيا للفريق، خلفا للإسباني أوناي إيمري.
إعلان نتيجة تظلمات تموين ديسمبر 2019 في هذا الموعد
تفحص اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تظلمات المستبعدين من التموين خلال شهر ديسمبر 2019 بعد إعلان الوزارة استمرار تلقي التظلمات حتى منتصف ديسمبر الجاري.
مصدر أمني: لا صحة لنقل إسراء عبدالفتاح إلى مستشفى السجن.. وصحتها جيدة
نفى مصدر أمنى ما تردد حول نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلي مستشفي السجن.
لعنة البريكست.. هل تسبب موقف المصرية مينوش شفيق في استبعادها من رئاسة المركزي البريطاني؟
شهدت الفترة الماضية تكهنات عدة حول المرشح الأقرب لمنصب محافظ البنك المركزي البريطاني، وتوجهت أنظار كثير من المراقبين إلى الاقتصادية المصرية نعمت شفيق، الشهيرة باسم مينوش شفيق، عميد كلية لندن للاقتصاد، باعتبارها واحدة من أقرب المرشحين لتولي المنصب.
النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو
أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.
السيسى ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان هاتفيا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
شوقي غريب: رمضان صبحي قائد المنتخب في الأولمبياد.. وضم صلاح استثناء
مطارا القاهرة وشرم الشيخ يودعان المشاركين بمنتدى شباب العالم.. صور
غادر مطار شرم الشيخ الدولي، اليوم الجمعة، جميع المشاركين في منتدى شباب العالم، على متن رحلات مصر للطيران الناقل الوطني للمنتدى الذي عقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة ما بين 14 حتى 17 ديسمبر الجاري.
رسميًا.. أرتيتا مديرا فنيا لـ آرسنال
أعلن نادي آرسنال الإنجليزي تعيين ميكيل أرتيتا مديرا فنيا للفريق، خلفا للإسباني أوناي إيمري.
إعلان نتيجة تظلمات تموين ديسمبر 2019 في هذا الموعد
تفحص اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تظلمات المستبعدين من التموين خلال شهر ديسمبر 2019 بعد إعلان الوزارة استمرار تلقي التظلمات حتى منتصف ديسمبر الجاري.
مصدر أمني: لا صحة لنقل إسراء عبدالفتاح إلى مستشفى السجن.. وصحتها جيدة
نفى مصدر أمنى ما تردد حول نقل الناشطة إسراء عبد الفتاح إلي مستشفي السجن.
لعنة البريكست.. هل تسبب موقف المصرية مينوش شفيق في استبعادها من رئاسة المركزي البريطاني؟
شهدت الفترة الماضية تكهنات عدة حول المرشح الأقرب لمنصب محافظ البنك المركزي البريطاني، وتوجهت أنظار كثير من المراقبين إلى الاقتصادية المصرية نعمت شفيق، الشهيرة باسم مينوش شفيق، عميد كلية لندن للاقتصاد، باعتبارها واحدة من أقرب المرشحين لتولي المنصب.
النائب العام: إحالة 10 متهمين للجنايات لـ تخريبهم خط بترول في البحيرة.. فيديو
أمر النائب العام بإحالة عشرة متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لتخريبهم عمدًا خطًا من خطوط البترول، وسرقتهم كميات من المواد البترولية المارة به، ووفاة وإصابة أشخاص جراء جرائمهم، وباستمرار التحقيق للكشف عن باقي سارقي تلك المواد.
السيسى ورئيس المجلس الأوروبي يبحثان هاتفيا مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب
تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.
شوقي غريب: رمضان صبحي قائد المنتخب في الأولمبياد.. وضم صلاح استثناء
أكد شوقي غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبي، أن رمضان صبحي نجم النادى الأهلي، هو قائد منتخب الأولمبي، فى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.
السيسي يتفقد الاعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة..صور
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الاعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة، وطريق القاهرة السويس الصحراوي.
ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد
تسبب أحدث ظهور للفنان حسن يوسف ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر، في مهرجان نايل دراما، في صدمة لـ عدد من نشطاء السوشيال ميديا.
نفس البرامج والممول | اجتماعات متواصلة لعودة TeN للعمل خلال يومين
كشف مصدر مُقرب من الإدارة بقناة ten الفضائية، تفاصيل عودة القناة للعمل، بعد الإعلان عن وقف بثها في نهاية الشهر الماضى.
السيسي يتفقد الاعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة..صور
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، الاعمال الإنشائية لتطوير طرق ومحاور مصر الجديدة، وطريق القاهرة السويس الصحراوي.
ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد
تسبب أحدث ظهور للفنان حسن يوسف ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر، في مهرجان نايل دراما، في صدمة لـ عدد من نشطاء السوشيال ميديا.
نفس البرامج والممول | اجتماعات متواصلة لعودة TeN للعمل خلال يومين
كشف مصدر مُقرب من الإدارة بقناة ten الفضائية، تفاصيل عودة القناة للعمل، بعد الإعلان عن وقف بثها في نهاية الشهر الماضى.