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رياضة

شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:07 ص
صدى البلد
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نور عادل
قام أحد الأطفال من حاملي الكرات في نادي الزمالك بالتوجه إلى مرمى نادي سموحة في محاولة منه لإزالة السحر الذي قام بعمله الفريق السكندري لاعبي القلعة البيضاء على حد قولهم.

وتوجه الطفل إلى شباك مرمى سموحة وقام بهزها كثير من المرات مع رش المياه على أرض الملعب خلف الشباك مباشرة.

وأكد مرتضى منصور في تصريحات له عقب المباراة ان فرج عامر رئيس نادي سموحة استعان بالسحرة ودفع 7 آلاف دولار حتى يغلق مرماه امام نادي الزمالك اليوم.

و واصل نادي الزمالك نتائجه السلبية بتعادل اليوم أمام سموحة سلبيًا بدون أهداف خاصة عقب هزيمته من فريق طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين الاثنين الماضي.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 14 نقطة من 8 مباريات حيث فاز في 4 مواجهات وتعادل في مواجهتين وهزم في مثلهم.
شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟
شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟
شاهد| ماذا فعل الزمالك للتخلص من سحر سموحة؟
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