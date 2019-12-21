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تعليم

منح دراسية مقدمة من الهند والمجر للباحثين المصريين .. تعرف على التفاصيل

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني
أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، فى اطار التعاون العلمى مع المنظمات الخارجية تعلن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن برنامج RIS-ITEC Programma on Science diplomacy .

حيث ينظم البرنامج كل من وزارة الخارجية الهندية وبرنامج نظم البحث والمعلومات للدول النامية الهندى.

ويتحمل المنظمون نفقات السفر والإقامة ومصروف جيب للمشاركين المقبولين، سيغطى البرنامج الموضوعات حول: العلوم، التكنولوجيا والابتكار ، حوكمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار، التعاون بين الجنوب- الجنوب.

يتم التقدم إلكترونيا على موقع البرنامج، كما يجب التقدم للسفارة الهندية بالمستندات المطلوبة.

ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع:

https://www.ris.org.in/itec-science-diplomacy

كما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إطار تعاون الأكاديمية مع الهيئات الخارجية ، عن منح السفارة الهندية عدد 27 منحة دراسية للماجستير والدكتوراه للعام الأكاديمي 2020/2021 مقدمة للكوادر الحكومية

شروط الالتحاق:

إجادة اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدثا

السن بالنسبة للحصول على الماجستير من 20 إلى 30 عاما

السن بالنسبة للحصول على الدكتورة حد أدنى 45 عاما

 
وأوضحت الأكاديمية أن آخر موعد لإرسال استمارات الترشح بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني مرفقًا به المستندات المطلوبة للسفارة الهندية بالقاهرة وصوره للقطاع الآسيوى – بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى 15/1/2020 بالنسبة للماجستيرو 15/7/2020بالنسبة للدكتوراه

وتتحمل الحكومة الهندية نفقات السفر والرسوم الدراسية وبدل المعيشة والتأمين الصحى، ولمزيد من المعلومات يرجى الدخول على موقع http://a2ascholarship.iccr.gov.in

بينما استعرض د. خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.كاميليا صبحي، القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول منح دراسية مقدمة من المجلس الهندي للعلاقات الثقافية ICCR للمرحلة الجامعية الأولى وطلاب الدراسات العليا. 

وأضاف التقرير أنه يشترط فى المتقدم إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة ( تحدث ـ كتابة ـ قراءة) وسوف يتم عقد اختبار في اللغة الانجليزية بسفارة الهند بالقاهرة.

وأوضح التقرير أن آخر موعد للتقدم بالنسبة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا في 15 يناير 2020 ، وأخر موعد للتقدم بالنسبة لمرحلة الدكتوراه في 15/7/2020، وللتعرف على مزيد من التفاصيل يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني 
http://a2ascholarships.iccr.gov.in/
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