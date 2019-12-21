أخبار الفن | نجمة كبيرة مبتستحماش.. عملية جراحية لـ أنغام.. شهيرة تعود للحجاب

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
مش فاكرة استحميت آخر مرة امتى | فنانة شهيرة تثير الجدل
أثارت النجمة العالمية ليدي جاجا، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، كشفت فيها أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.
شهيرة تعود للحجاب | شاهد
نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب من جديد، في أحدث ظهور لها مع ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة الشابة منة بدر تيسير.
ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد
تسبب أحدث ظهور للفنان حسن يوسف ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر، في مهرجان نايل دراما، في صدمة لـ عدد من نشطاء السوشيال ميديا.
بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى
لليوم السابع على التوالي، لا تزال شائعات الزواج تلاحق الفنان أحمد السعدني، والفنانة ندى موسى، بسبب صورهما وهما يرتديان زي الزفاف، ضمن أحداث مسلسلهما «شبر مية» المعروض حاليًا.
أنغام تخضع لعملية جراحية عاجلة | تفاصيل
أكدت مصادر مقربة من الفنانة أنغام، أنها خضعت بالفعل لعملية جراحية عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة، لإزالة حصوة على الكلى، وهي الآن تحت الملاحظة الطبية.
خاص| تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام
نفت راندا رياض - مديرة أعمال الفنانة أنغام، ما تردد حول إصابة أنغام بمرض في الدم، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة، كما إنها في منزلها الأن.
مش فاكرة استحميت آخر مرة امتى | فنانة شهيرة تثير الجدل
أثارت النجمة العالمية ليدي جاجا، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا بسبب تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين القصير تويتر، كشفت فيها أنها لا تتذكر آخر مرة استحمت فيها.
شهيرة تعود للحجاب | شاهد
نشرت الفنانة المعتزلة شهيرة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهرت فيها ترتدي الحجاب من جديد، في أحدث ظهور لها مع ابنتها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة الشابة منة بدر تيسير.
ظهور صادم للفنان حسن يوسف في أحدث صورة له | شاهد
تسبب أحدث ظهور للفنان حسن يوسف ليلة أمس الخميس 19 ديسمبر، في مهرجان نايل دراما، في صدمة لـ عدد من نشطاء السوشيال ميديا.
بالرغم من التكذيب | شائعات الزواج تلاحق أحمد السعدني وندى موسى
لليوم السابع على التوالي، لا تزال شائعات الزواج تلاحق الفنان أحمد السعدني، والفنانة ندى موسى، بسبب صورهما وهما يرتديان زي الزفاف، ضمن أحداث مسلسلهما «شبر مية» المعروض حاليًا.
أنغام تخضع لعملية جراحية عاجلة | تفاصيل
أكدت مصادر مقربة من الفنانة أنغام، أنها خضعت بالفعل لعملية جراحية عاجلة في أحد المستشفيات الخاصة، لإزالة حصوة على الكلى، وهي الآن تحت الملاحظة الطبية.
خاص| تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام
نفت راندا رياض - مديرة أعمال الفنانة أنغام، ما تردد حول إصابة أنغام بمرض في الدم، مشيرة إلى أن حالتها الصحية جيدة، كما إنها في منزلها الأن.