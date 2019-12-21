محمد ايهاب: ايقاف مصر عن المشاركة في الأولمبياد تلكيكة.. فيديو

أعرب محمد ايهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال عن حزنه الشديد لعدم مشاركته في اولمبياد طوكيو 2020 القادمة بسبب ايقاف مصر عن المشاركة لمدة عامين .



وأضاف إيهاب في تصريحاته عبر برنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدي البلد : جميع الابطال يمرون بمراحل صعبة في حياتهم والأزمات ليست نهاية الكون .



وأكمل : علينا التعلم من أخطائنا السابقة حتى لا نقع فيها في المستقبل والمخطئ يتم حسابه كما يتم تكريمهم عندما يتم تحقيق انجاز او ميدالية في البطولات العالمية .





وأوضح : علينا ترك الماضي الآن نركز على المستقبل ومصر أقل الدول تضررا من المشكلة و إيقافنا عامين فقط إنما في حالة عدم التعلم من أخطائنا سيتم معاقبتنا لفترات طويلة مثل روسيا .



وأردف بطل العالم : ايقافنا " تلكيكه " من بعض الجهات العالمية لعلمهم ان محمد ايهاب وسارة سمير سيحققون ميداليات في الأولمبياد وانا من عام 2014 تقريبا وانا احقق ميدالية في كل سفرية أو بطولة .



وأختتم محمد ايهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال قائلا : شرف كبير لي تحقيق ميدالية او بطولة لمصر وفي المستقبل سنعمل على إخراج نجوم كبار يحققون إنجازات كبيرة في كافة البطولات .