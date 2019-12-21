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رياضة

محمد ايهاب: ايقاف مصر عن المشاركة في الأولمبياد تلكيكة.. فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:20 ص
محمد ايهاب
محمد ايهاب
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عبدالله هشام
أعرب محمد ايهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال عن حزنه الشديد لعدم مشاركته في اولمبياد طوكيو 2020 القادمة بسبب ايقاف مصر عن المشاركة لمدة عامين .

وأضاف إيهاب في تصريحاته عبر برنامج الماتش المذاع عبر فضائية صدي البلد : جميع الابطال يمرون بمراحل صعبة في حياتهم والأزمات ليست نهاية الكون .

وأكمل : علينا التعلم من أخطائنا السابقة حتى لا نقع فيها في المستقبل والمخطئ يتم حسابه كما يتم تكريمهم عندما يتم تحقيق انجاز او ميدالية في البطولات العالمية .


وأوضح : علينا ترك الماضي الآن نركز على المستقبل ومصر أقل الدول تضررا من المشكلة و إيقافنا عامين فقط إنما في حالة عدم التعلم من أخطائنا سيتم معاقبتنا لفترات طويلة مثل روسيا .

وأردف بطل العالم : ايقافنا " تلكيكه " من بعض الجهات العالمية لعلمهم ان محمد ايهاب وسارة سمير سيحققون ميداليات في الأولمبياد وانا من عام 2014 تقريبا وانا احقق ميدالية في كل سفرية أو بطولة .

وأختتم محمد ايهاب لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال قائلا : شرف كبير لي تحقيق ميدالية او بطولة لمصر وفي المستقبل سنعمل على إخراج نجوم كبار يحققون إنجازات كبيرة في كافة البطولات .
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