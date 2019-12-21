20 حكما من بنى سويف يشارك في بطولة الجمهورية لرواد تنس الطاولة

انطلقت فعاليات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة « الرواد » والمقامة بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى، وتشهد البطولة مشاركة لاعبي أندية الأهلي والزمالك والصيد والشمس والجزيرة والزهور وهيليوبوليس وسموحة وسبورتنج وأصحاب الجياد ورواد العاشر وجزيزة الورد والحوار ودمنهور وبورسعيد والقناطر والمحمودية وأسيوط وبني مزار والشباب وبني سويف.



قال طه عبداللطيف، نائب رئيس لجنة الرواد، مقرر عام البطولة: يتم تنظيم البطولة من خلال الاتحاد المصري لتنس الطاولة ولها تصنيف ونقاط تحسب لكل لاعب. فيما تتمثل مسابقات البطولة في مشاركة نحو 50 لاعبة بالأعمار السنية من 40 حتى 80 سنة فيما يشارك عدد 300 لاعب بمسابقات الرجال من الأعمار من 31 سنة حتى 80 سنة والتى تتشكل من مسابقات سنية (30- 40- 50- 60- 65- 70- 75- 80) حسب المتبع دوليًا حسب تعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، فيما تتمثل مسابقات السيدات في المراحل العمرية فوق (40- 50- 60- 65- 70- 75- 80 سنة) حسب المتبع دوليًا وتعليمات الاتحاد الدولي لتنس الطاولة.



فيما قال محمد عبداللطيف، مدير عام البطولة: نتمنى نجاح البطولة خاصة أنها تقام بمحافظة بنى سويف وتعتبر ذات أهمية كبرى نظرا لمشاركة العديد من الأندية الكبرى تاريخيا بمجال اللعبة ويقوم بالتنظيم لجنة الرواد بالاتحاد المصري لتنس الطاولة وعدد أعضائها تسعة أفراد وتضم المستشار عصام زيدان رئيس لجنة الرواد ورئيس اللجنة المنظمة وطه عبداللطيف نائب الرئيس وعبدالحميد قبر سكرتير اللجنة. وتشهد البطولة مشاركة نحو 20 حكما وحكما عاما دوليا وجميعهم لأول مرة من بني سويف».