تفاصيل الاشتراك فى ورش مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة

أيام قليلة وتشهد مدينة عاصمة الشباب الإفريقى والإقتصاد والثقافة بالقارة السمراء إنطلاق فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة على أرضها الطبية في نسخته الرابعة التى سوف تنطلق فى الفترة من 10 وحتى 16 فبراير القادم بمشاركة 72 فيلم يمثلون 35 دولة عربية وأفريقية وأوربية، كما يشارك فيه أيضًا 135 شاب وفتاه من أسوان ضمن أنشطة وورش عمل منتدى نوت .
وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " إعلان المهرجان عن بدء قبول طلبات الإلتحاق لأبناء محافظة أسوان بورش دورته الرابعة للحصول على منحة صناعة الأفلام والرسوم المتحركة .
ومن المقرر أن يقدم المهرجان هذا العام 6 ورش وهي ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين"، "ورشة السيناريو"، "ورشة صناعة الحلي والإكسسوار السينمائي"، "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين"، "ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال"، "ورشة أسوان للرسوم المتحركة " وعلى الراغبين فى الحصول على المنحة إرسال إستمارة الورش وسيرة ذاتية فى صفحة واحدة إلى البريد الإلكترونى [email protected]
وأن أولى الورش التى دشنها المهرجان لهذا العام "ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين" للمخرجة نادين صليب التي بدأت حياتها المهنية بالعمل كمساعد مخرج في السينما التجارية، ولكنها تركت المجال التجاري واتجهت نحو السينما المستقلة عام 2009 ، وأن الورشة معنية بتعليم وتدريب الفتيات والشباب من سن 18 حتى 40 على صناعة الفيلم وسيشارك كل المقبولين في الورشة في صناعة فيلم وثائقي.
كما أعلن المهرجان أيضًا عن إقامة "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين" بالتعاون مع حصالة فيلم تحت إشراف "هالة لطفى"، وهي مخرجة ومنتجة مصرية أخرجت عدد من الأفلام التسجيلية قبل أن تقوم بإنتاج وإخراج فيلمها "الخروج للنهار" حيث تهتم الورشة بالسينمائيين الشباب ممن سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام ويملكون معرفة نظرية وعملية عن السينما التسجيلية الطويلة.
ويقيم المهرجان أيضًا ورشة السيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان ومن أهم أعمالها السينمائية: "أحلى الأوقات، بنات وسط البلد، فتاة المصنع، في شقة في مصر الجديدة"، كما فازت بالعديد من الجوائز المصرية والعربية. وتهتم الورشة بتعليم السيناريو وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى وعلى الراغبين في الالتحاق بالورشة تقديم قصة تصلح لفيلم قصير فيما لا يزيد عن صفحة.
كما يقيم المهرجان ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال بالتعاون مع مدرسة الرسوم المتحركة بالقاهرة "الجيزويت" تحت إشراف المخرج والمنتج والفنان التشكيلي إبراهيم سعد مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة. وتهتم الورشة بتعليم الأطفال من سن 7 سنوات حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات خاصة وبسيطة. ويعقد المهرجان ورشة أسوان للرسوم المتحركة تحت إشراف "د. أشرف مهدى"، وهو منتج ومخرج ومدرس بكلية الفنون الجميلة القاهرة .
وهى تهدف لمساعدة وتدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، وكذلك من لديهم رغبة في معرفة أساسيات التحريك في أفلام الرسوم من خلال تحريك لوحات الفنانات المصريات المعاصرات. وبالتعاون مع مبادرة "حرفى مصر حول العالم" يقيم المهرجان ورشة صناعة الحلي والإكسسوار السينمائي تحت إشراف "سماح الدغيدى"، وهي مبادرة من 150 سيدة لتسويق المنتجات اليدوية خارج مصر لدعم فكرة صنع في مصر، وتهتم الورشة بتعليم السيدات تقنيات حرفة صناعة الإكسسوارات الخاصة بالسينما وكذلك التسويق خارج مصر وتطوير المهارات الفردية.
للإشتراك فى ورش المهرجان.. أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا :
https://docs.google.com/forms/d/1DqbCibVvNYt-mwIf0c3H8q5ZTrpzGnphiycMiEwXoMw/viewform?edit_requested=true
وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " إعلان المهرجان عن بدء قبول طلبات الإلتحاق لأبناء محافظة أسوان بورش دورته الرابعة للحصول على منحة صناعة الأفلام والرسوم المتحركة .
ومن المقرر أن يقدم المهرجان هذا العام 6 ورش وهي ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين"، "ورشة السيناريو"، "ورشة صناعة الحلي والإكسسوار السينمائي"، "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين"، "ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال"، "ورشة أسوان للرسوم المتحركة " وعلى الراغبين فى الحصول على المنحة إرسال إستمارة الورش وسيرة ذاتية فى صفحة واحدة إلى البريد الإلكترونى [email protected]
وأن أولى الورش التى دشنها المهرجان لهذا العام "ورشة صناعة الفيلم للمبتدئين" للمخرجة نادين صليب التي بدأت حياتها المهنية بالعمل كمساعد مخرج في السينما التجارية، ولكنها تركت المجال التجاري واتجهت نحو السينما المستقلة عام 2009 ، وأن الورشة معنية بتعليم وتدريب الفتيات والشباب من سن 18 حتى 40 على صناعة الفيلم وسيشارك كل المقبولين في الورشة في صناعة فيلم وثائقي.
كما أعلن المهرجان أيضًا عن إقامة "ورشة صناعة الفيلم للمتقدمين" بالتعاون مع حصالة فيلم تحت إشراف "هالة لطفى"، وهي مخرجة ومنتجة مصرية أخرجت عدد من الأفلام التسجيلية قبل أن تقوم بإنتاج وإخراج فيلمها "الخروج للنهار" حيث تهتم الورشة بالسينمائيين الشباب ممن سبق لهم التدرب على صناعة الأفلام ويملكون معرفة نظرية وعملية عن السينما التسجيلية الطويلة.
ويقيم المهرجان أيضًا ورشة السيناريو تحت إشراف السيناريست وسام سليمان ومن أهم أعمالها السينمائية: "أحلى الأوقات، بنات وسط البلد، فتاة المصنع، في شقة في مصر الجديدة"، كما فازت بالعديد من الجوائز المصرية والعربية. وتهتم الورشة بتعليم السيناريو وشرح كيفية تطوير الأفكار المبدئية والعمل عليها حتى مرحلة السيناريو النهائى وعلى الراغبين في الالتحاق بالورشة تقديم قصة تصلح لفيلم قصير فيما لا يزيد عن صفحة.
كما يقيم المهرجان ورشة الرسوم المتحركة والسينما للأطفال بالتعاون مع مدرسة الرسوم المتحركة بالقاهرة "الجيزويت" تحت إشراف المخرج والمنتج والفنان التشكيلي إبراهيم سعد مؤسس مدرسة الجيزويت للرسوم المتحركة. وتهتم الورشة بتعليم الأطفال من سن 7 سنوات حتى 14 سنة على تقنيات صناعة أفلام الرسوم المتحركة بتقنيات خاصة وبسيطة. ويعقد المهرجان ورشة أسوان للرسوم المتحركة تحت إشراف "د. أشرف مهدى"، وهو منتج ومخرج ومدرس بكلية الفنون الجميلة القاهرة .
وهى تهدف لمساعدة وتدريب من لديهم خبرة سابقة على تطوير مشاريع أفلام الرسوم الخاصة بهم، وكذلك من لديهم رغبة في معرفة أساسيات التحريك في أفلام الرسوم من خلال تحريك لوحات الفنانات المصريات المعاصرات. وبالتعاون مع مبادرة "حرفى مصر حول العالم" يقيم المهرجان ورشة صناعة الحلي والإكسسوار السينمائي تحت إشراف "سماح الدغيدى"، وهي مبادرة من 150 سيدة لتسويق المنتجات اليدوية خارج مصر لدعم فكرة صنع في مصر، وتهتم الورشة بتعليم السيدات تقنيات حرفة صناعة الإكسسوارات الخاصة بالسينما وكذلك التسويق خارج مصر وتطوير المهارات الفردية.
للإشتراك فى ورش المهرجان.. أضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــا :
https://docs.google.com/forms/d/1DqbCibVvNYt-mwIf0c3H8q5ZTrpzGnphiycMiEwXoMw/viewform?edit_requested=true