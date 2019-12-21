شوفتلك حلم.. ماجد المصري يكشف مقلب غادة عبدالرازق..فيديو

كشف الفنان ماجد المصرى، عن قيامه بمقلب فى الفنانة المصرية غادة عبد الرازق.



وأضاف ماجد المصرى خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دى إم سي"المذاع على قناة "دى إم سي" الفضائية، قائلا:"فاجأت الفنانة غادة عبد الرازق خلال تصوير أحد المسلسلات وقولتلها انى شوفتلك حلم وحش مما جعلها تنهار من البكاء".



وتابع ماجد المصرى، أنه كان بيتعمل فيه مقالب ساخرة مثلما كان يفعل مع زملائه الفنانين.



وأشار ماجد المصرى، إلى أن سيقوم بعمل برنامج قريبا ولكنه لن يكون برنامج خاص بالمقالب الفكاهية.

