برامج متنوعة بالفنادق.. أسوان جاهزة لاستقبال احتفالات أعياد الكريسماس

الإحتفال بأعياد الكريسماس حدث عالمى ينتظره الكثيرين فى نهاية كل عام ميلادى ، ولهذا نجد أن المحبين والعاشقين لأسوان أفضل مشتى عالمى ودولى يحرصون على الإحتفال بالكريسماس وسط الطبيعة الخلابة للإستمتاع بالمقومات الفريدة والطقس الجاف والشمس الدافئة المشرقة والجو الهادئ على صفحة نهر النيل الخالد .



وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " أبرز الإستعدادات بعاصمة الشباب الإفريقى لهذا الحدث الكبير حيث يقول خيرى محمد رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان بأن الفنادق الثابتة والعائمة تنهى إستعداداتها للإحتفال بأعياد الكريسماس وليلة رأس السنة حيث تم تهيئتها بألوان الزينة المختلفة ، ووضع برامج إحتفالية متنوعة ، وخاصة أن هذه الإحتفالات على أرض أسوان تعتبر لقطاع كبير من السائحين والزائرين لعروس الجنوب وجوهرة النيل الساحرة رحلة جميلة لقضاء أوقات سارة وسعيدة .



وأشار خيرى محمد بأن الفنادق تتسابق على وضع برامج قوية للإحتفال بالكريسماس ورأس السنة ، ولكل منها طريقتها الخاصة لإخراج هذه الإحتفالات فى ثوب جمالى راقى حيث ترتكز على تنظيم العشاء الخاص والذى يحتوى على مجموعة متنوعة من الأطباق والأكلات واللحوم والديك الرومي والفواكه والحلويات، كما يتم تنظيم حفلة خاصة تشمل فقرات تنورة ورقص شرقي وفنون شعبية .



وأضاف بأن الفنادق تبدأ بإستقبال المحتفلين بأعياد الكريسماس من يوم 23 ديسمبر الجارى مما يؤدى لإرتفاع نسب الإشغالات السياحية بجميع الفنادق على مستوى المحافظة ، موضحًا بأن الحركة السياحية خلال هذه الأيام من 21 ديسمبر وحتى 5 يناير وصولًا للاحتفال بأعياد الإخوة الأقباط فى 7 يناير تشهد تزايدًا كبيرًا وملحوظًا من الرحلات السياحية الوافدة بمحافظة أسوان .



وقال رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان فى ظل ارتباط هذه الفترة بأعياد الكريسماس وأعياد العام الميلادي الجديد 2019 وليلة رأس السنة الميلادية، وأيضًا أعياد الميلاد المجيد، وهو الذى يتطلب أن تواصل أسوان أعمال التطوير والتجميل الذى ظهرت عليه أثناء استضافتها لمنتدى السلام والتنمية المستدامة الأسبوع الماضى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وكوكبة من زعماء ورؤساء وقادة العالم والمنظمات الدولية لتستمر عاصمة الشباب الإفريقى فى صورتها الجمالية لاستقبال زائريها وضيوفها من مختلف دول العالم.





وتشهد الفنادق المختلفة إقبالًا ملحوظًا وبرامج خاصة وطقوس الاحتفال بـ الكريسماس وليلة رأس السنة، مع الحالة العامة التى تتميز بها اسوان جوهرة النيل الساحرة، صاحبة الطقس الدافئ والجو الجاف، و الطبيعة الساحرة الخلابة، فضلًا تتنوع الأنماط السياحية ما بين سياحية وأثرية وثقافية فريدة، بجانب السياحات العلاجية والدينية والنيلية والرياضية والتسويقية، وأيضًا السفاري والصيد والمحميات الطبيعية.



بالإضافة إلى هذه الإمكانيات والمقومات الهائلة ، فأسوان تنعم كغيرها من محافظات الجمهورية بالأمن والأمان والاستقرار الذي تعيشه مصر الآن لما عاد ولما عادت معه السياحة إلى مجدها السابق الذى ينتظره المزيد والمزيد، خاصة أن أسوان تشهد معدلات سياحية مرتفعة تصل ما بين 80 % إلى 100% .



بينما أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، أن جميع الأماكن الأثرية والمتاحف بأسوان جاهزة لاستقبال السائحين من الأجانب أو العرب أو المصريين خلال أعياد الكريسماس ورأس السنة، كما تم التنبيه على تواجد جميع مفتشى الآثار بمواقع عملهم وتقديم الخدمات والشرح للزائرين الذين لا يتواجد مرشد معهم.

