خبير تكنولوجي: لجنة الفتوى بالبرلمان تناقش تشريعات خاصة بالتحول الرقمى.. فيديو

قال الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن لجنة الفتوى في البرلمان ستناقش عدة تشريعات خاصة بالتحول الرقمي حتى لا يتم إساءة استخدمها من جانب بعض الأشخاص.



وأضاف حلمي، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم حماية البيانات من الاختراق من خلال حمايتها عبر تشريعات وقائية والتي سيتم العمل عليها خلال الأشهر الستة المقبلة.



وأشار الدكتور شريف حلمي، خبير تكنولوجيا المعلومات إلى أنزيادة الوعي هو السلاح الفعال في مواجهة حروب الجيل الرابع، موضحا أن الدولة الرقمية تستطيع أن تذلل صعوبات الاستثمار على المستثمرين وتجعل الدولة على الطريق الصحيح.



واستطرد خبير تكنولوجيا المعلومات أنه في منتصف عام 2020 سيتم استكمال التحول الرقمي في مصر، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أكثر من مرة خطورة حروب الجيل الرابع.