كارثة.. طبيب منتخب رفع الأثقال خريج تربية رياضية وليس له علاقة بالطب.. فيديو

قال الطبيب شريف عزمي، إن طبيب منتخب مصر لرفع الأثقال، ليس طبيبا من الأساس وهو ما تسبب فى حرمان مصر من المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية ، طوكيو 2020، على خلفية ثبوت 7 عينات إيجابية للمنشطات من لاعبي مصر خلال منافسات بطولة أفريقيا التي أقيمت عام 2016.



وأضاف الطبيب شريف عزمي، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدمه الإعلامى، هانى حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن المجتمع الرياضي بكل أطيافه، يحارب المنشطات لما لها من أضرار على جسد اللاعبين.



وأوضح شريف عزمي، إن طبيب منتخب مصر لرفع الأثقال، ليس طبيبا من الأساس، وهو ما تسبب فى الأزمة التى طفت مؤخرا وتسببت في حرماننا من المشاركة بالأولمبياد المقبلة.



وأردف : المنشطات تؤثر على صحة اللاعب وعلى مبدأ تكافؤ الفرص بين لاعبي المنتخبات والبلاد الفقيرة لن تقدر علي شرائها بعكس البلدان الغنية وبالتالي ستحصد البطولات .



واختتم الطبيب شريف عزمي : الطبيب الحالي للمنتخب الوطني هو خريج تربية رياضية وهذا ليس عمله بسبب سوء الإدارة في الاتحاد المصري لرفع الأثقال ويجب ان يكون هناك جهاز طبي في اللجنة الاوليمبية .