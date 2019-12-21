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أخبار العالم

رغد صدام حسين لمتظاهري العراق: سيسجلكم التاريخ بأحرف من نور

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:10 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
علقت رغد، نجلة الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين، على الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق في جميع أنحاءه منذ مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت رغد في تسجيل صوتي بثته عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر": "نحن لا نجتهد ولا نركب الموجة، نحن جزء مهم من تاريخ العراق، لنا ما لنا، وعلينا ما علينا، ونحن متأكدون من أننا سنبني عراقا أفضل، وأنظف، وستنتهي محنة العراق عاجلا بإذن الله، ولتبدأ مرحلة أخرى كما ينبغي لعراقنا العظيم".

وأضافت: "علينا ونحن نعيش هذا الظرف العصيب، أن نستوعب أن لكل مرحلة أخطاءها فذلك أمر طبيعي، ليس في الحكم فقط، وإنما في كل مفردة من مفردات الحياة، وتجاربها الإنسانية".

ووجهت رغد في كلمتها، رسالة إلى المتظاهرين، وقالت: "إن تلاحمكم، وتكاتفكم سيسجلهما لكم التاريخ، والعالم بأسره بأحرف من نور، فحافظوا على ذلك بقوة، فكم هي جميلة وقفتكم في ساحات العز بأبهى الصور الحضارية، وأنتم تقارعون الطغاة، فلم يستدرجكم بطش أجهزة القمع، إلى الانحراف عن أهدافكم النبيلة في التغيير نحو الأفضل".
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