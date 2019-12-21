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مرأة

21 ديسمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية

شخصية اليوم في علم الأرقام..وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

إذا كنت مولودا في يوم 21 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك طموح ومجتهد ومحب للتغيير وللسفر.. أنت أيضا تميل للإنفتاح اجتماعيا، لكنك مشتت وتبالغ أحيانا في تركيزك على العيوب والنواقص!

نصيحة:

عام ٢٠٢٠ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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