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شاهد | ماجد المصرى يغني فى ستوديو مساء DMC..فيديو

السبت 21/ديسمبر/2019 - 12:53 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قام الفنان ماجد المصرى، بالغناء فى ستوديو برنامج "مساء دى إم سي" وغنى أغنية "وحياة قلبى وافراحة" للفنان عبد الحليم حافظ بمناسبة دخول عام جديد الينا.

وأضاف ماجد المصرى خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "مساء دى إم سي"المذاع على قناة "دى إم سي" الفضائية، أنه نشر صورا جديدة له برفقة زوجته رانيا أبو النصر، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، خلال تكريمه أمس فى حفل قنوات النايل دراما.

وتابع ماجد المصرى، أن زوجتة تألقت فى الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا قصيرا يصل أعلى الركبة، وذا أكمام طويلة، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأحمر والأسود والأبيض أيضا.

وأشار ماجد المصرى، إلى أن سيحاول جاهدا على فعل أعمال فنية تليق بالمجتمع المصرى والمشاهدين سعيا منه إلى فعل أشياء جديدة للتغير من الواقع الذى يعيشة المواطنين.
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