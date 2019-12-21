منصة الشارقة للأفلام تواصل فعاليات دورتها الثانية

تواصل منصة الشارقة للأفلام فعاليات دورتها الثانية التي بدأت في 14 من شهر ديسمبر وستختتم فعالياتها بتاريخ 21 ديسمبر 2019.



وعرضَت المنصة أفلامًا روائية ووثائقية وتجريبية، قصيرة وطويلة في سينمات سراب المدينة، والحمراء، إلى جانب مجموعة من الجلسات الحوارية التي يشارك فيها كوكبة من صنّاع السينما.



ويقام حفل الختام يوم السبت 21 ديسمبر 2019، حيث ستعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزين بجوائز أفضل فيلم روائي ووثائقي وتجريبي، وسيحصل الفائزون على جوائز مالية لدعم إنتاج مشاريعهم المستقبلية.



وتستقطب مؤسسة الشارقة للفنون طيفًا واسعًا من الفنون المعاصرة والبرامج الثقافية، لتفعيل الحراك الفني في المجتمع المحلي في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة.



وتسعى إلى تحفيز الطاقات الإبداعية، وإنتاج الفنون البصرية المغايرة والمأخوذة بهاجس البحث والتجريب والتفرد، وفتح أبواب الحوار مع كافة الهويّات الثقافية والحضارية، وبما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها الثقافية.