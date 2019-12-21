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أخبار البلد

الأزهر يدعو للتضامن مع المضطهدين بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:37 ص
الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
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أ ش أ
دعا الأزهر الشريف العالم أجمع الى التضامن مع المضطهدين دينيا بمناسبة الاحتفال بـ «اليوم العالمي للتضامن الإنساني»، والذي يوافق ٢٠ ديسمبر من كل عام ، آملا أن يأتي على العالم يوما يكون شاهدا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.
وقال الأزهر الشريف ، في بيان الليلة ، " ندعو في هذه المناسبة جميع الدول إلى النظر لمواطنيها والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر صورًا ومشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون".
وأكد الأزهر الشريف أهمية هذا اليوم في التذكير بمبادئ السلام والرحمة والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مبينًا أن الأديان قد جاءت لسعادة البشرية وليس تعاستها وتمزيقها.
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