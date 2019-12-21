عمرو دياب يقدم حفلا ضخما في الرياض.. اليوم

يقدم الهضبة عمرو دياب مساء اليوم السبت حفل ختام مهرجان ميدل بيست بالعاصمة السعودية الرياض.



الحفل سيشهد تقديم عمرو دياب مجموعة من أشهر أغنياته لتوزيعات جديدة مع منتجي الموسيقى العالمية "ريهاب" و "افروجاك".



وسيقدم "ريهاب" خلال الحفل ثلاثة توزيعات جديدة لأغنيات يوم تلات ، برج الحوت، و يتعلموا وذلك لأول مرة على خشبة المسرح.



ويشهد الحفل مجموعة من المفاجآت التي حرصت إدارة موسم الرياض للترفيه على تقديمها في ختام الدورة الأولى لمهرجان ميدل بيست بالمملكة العربية السعودية.



يذكر أن هذا الحفل سيكون الثالث لعمرو دياب ضمن فاعليات موسم الرياض حيث أحيا من قبل حفلين كبيرين على مسرح محمد عبده ومسرح أبو بكر سالم.