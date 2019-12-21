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محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بإزالة عقار مخالف بحي المنتزه مكون من 12 طابقا

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:30 ص
بإزالة عقار مخالف
بإزالة عقار مخالف بحي المنتزه
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أ ش أ
أمر محافظ الإسكندرية محمد الشريف ، اليوم ، بإزالة عقار مخالف بشارع محمد زيتون خلف كنيسة الشهيد العظيم مارمينا العجايبي بحي منتزه ثان ، والمكون من أرضي و 12 طابقا.

وشدد المحافظ على رئيس حي منتزه ثان بإزالة كافة العقارات المخالفة للترخيص ، وتنفيذ قرارات الإزالة بكل قوة وحزم وعدم السماح لأي مقاول مخالف بالتعدي.

جاء ذلك خلال جولة لتفقد الكورنيش بنطاق أحياء منتزه أول وثان ، وبحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ ، وحمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة.

وأكد المحافظ على أنه لن يسمح بأي تجاوز أو تهاون في ملف مخالفات المباني ، وسيطبق قرارات الإزالة بكل شدة وقوة ، مكلفا رئيس الحي بتحرير غرامات فورية كبيرة على كافة المخالفين ، ومتابعة تنفيذ إزالة الأدوار المخالفة وعدم عودتها مرة أخرى ، مشيرا إلى أن القضاء على البناء المخالف من أهم الملفات التي يعمل عليها حاليًا لما يمثله من خطورة كبيرة على أرواح وممتلكات المواطنين، كما أنه يشكل ضغطا كبيرا على البنية التحتية للمحافظة.
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