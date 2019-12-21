شاهد.. حادث مأساوي أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد

وقع منذ قليل حادث مروري أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، مما أسفر عن تحطم إحدى السيارات.





تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، على الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، وتبين ان سيارة ملاكي اختلت بها عجلة القيادة، مما أدى إلى وقوع تصادم بينها وبين عدد من السيارات، ولم يتبين وقوع أي إصابات حتى الآن.



