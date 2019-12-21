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حوادث

شاهد.. حادث مأساوي أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد

السبت 21/ديسمبر/2019 - 01:11 ص
حادث مأساوي - ارشيفيه
حادث مأساوي - ارشيفيه
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رامى المهدي
وقع منذ قليل حادث مروري أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، مما أسفر عن تحطم إحدى السيارات.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، على الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، وتبين ان سيارة ملاكي اختلت بها عجلة القيادة، مما أدى إلى وقوع تصادم بينها وبين عدد من السيارات، ولم يتبين وقوع أي إصابات حتى الآن.

كما شهد الطريق الرئيسي تكدس مروري بعد وقوع الحادث، وجار التعامل ورفع السيارات من مكان الحادث لتسير حركة المرور أمام المواطنين.
شاهد.. حادث مأساوي أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد
شاهد.. حادث مأساوي أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد
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