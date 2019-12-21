أزمة لاعبي الزمالك مع أمير مرتضى بسبب حافلة الفريق.. اعرف التفاصيل

اشتعلت أزمة جديدة بين لاعبي الزمالك وأمير مرتضى منصور المشرف على الكرة في القلعة البيضاء ، في غرفة ملابس ستاد القاهرة عقب التعادل السلبي مع سموحة ، واستمرار النتائج السيئة للفريق.



وعلم صدى البلد أن اللاعبين رفضوا الحديث مع أمير ، وخرجوا غاضبين للاتجاه نحو حافلة الفريق ، إلا أن المشرف على الكرة ، أعطى تعليماته للسائق بالتحرك بدون اللاعبين.



واتجه بعض اللاعبين إلى طلب سيارات خاصة من خلال التطبيقين المتخصصين لذلك عبر الهواتف المحمولة ، للعودة إلى منازلهم.



في الوقت نفسه نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ، تدخل نجله في تحرك الحافلة وأنه خطأ السائق وسيقوم بمحاسبته لما تسبب من أزمة في الفريق.