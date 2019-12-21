حمادة هلال يتألق في حفل نادي بروسيا دورتموند

انتهى قبل قليل حفل النجم حماده هلال بمسرح حنادي بوروسيا دورتموند داخل مدينه العاشر من رمضان وسط حضور الآلاف من جمهوره .



واستقبلت إدارة النادي ومنظم الحفل سيد فتوح النجم حمادة هلال وصعد الي مسرح الحفل علي اغنيه "بحبك كل حاجه" وسط صيحات وتفاعل الجمهور ومحبيه معه ووسط اجواء ضخمه من الالعاب النارية.



واستمر في وصلة غناء لاكثر من ساعتين من أشهر اغانيه ومنهم "اشرب شاي" و "بحس معاك" و "ساعات" و "تصور" و "مش هقول" و غيرهم العديد وسط اجواء من التفاعل والرقص بين الجمهور.



واستمر الحفل حتي منتصف الليل والتف الجميع حول نجمهم المفضل بمجرد نزوله من مسرح الحفل رغبه في التقاط الصور السيلفي والفوتوغرافيه مع نجمهم المفضل .