محمد إيهاب: لا يحق لى المشاركة في أولمبياد طوكيو تحت مظلة العلم الأولمبي.. فيديو

قال محمد إيهاب بطل مصر فى لعبة رفع الأثقال، إنه لن يستطيع المشاركة في أوليمبياد طوكيو 2020، تحت مظلة العلم الأولمبي، خاصة أن مصر ليست معاقبة بالإيقاف.



وأضاف محمد إيهاب بطل مصر فى لعبة رفع الأثقال ، خلال برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي، هاني حتحوت، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الرياضة حاول إيجاد مخرج، يسمح لي بالمشاركة بطوكيو 2020 ولكنهما فشلا فى ذلك.



وأوضح محمد إيهاب بطل مصر فى لعبة رفع الأثقال، إنه يتمنى المشاركة فى الأولمبياد، لكنه لن يستطيع المشاركة تحت مظلة العلم الأولمبي لأن مصر ليست موقوفة.



وأختتم محمد ايهاب تصريحاته قائلا : اسعى لتقديم العديد من الكوادر والابطال لمصر خلال الفترة المقبلة بعد ضمى جهاز منتخب مصر وسنحقق العديد من الانجازات .