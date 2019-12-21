شاهد.. 4 أشخاص ملقون على الطريق إثر حادث مول سيتي سنتر ألماظة

وقع منذ قليل حادث مروري أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، مما أسفر عن تحطم إحدى السيارات.
ونشر رودا موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو يظهر خلالها انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالخضار ، وعلى جانب الرصيف 4 أشخاص ملقون على الأرض.
وكانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، على الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، وتبين ان سيارة ملاكي اختلت بها عجلة القيادة، مما أدى إلى وقوع تصادم بينها وبين عدد من السيارات.
كما شهد الطريق الرئيسي تكدس مروري بعد وقوع الحادث ، وجاري التعامل ورفع السيارات من مكان الحادث لتسير حركة المرور أمام المواطنين.
ونشر رودا موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فيديو يظهر خلالها انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالخضار ، وعلى جانب الرصيف 4 أشخاص ملقون على الأرض.
وكانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مول سيتي سنتر ألماظة الجديد، على الفور تم الدفع بالأوناش المرورية لتنظيم حركة السير، وتبين ان سيارة ملاكي اختلت بها عجلة القيادة، مما أدى إلى وقوع تصادم بينها وبين عدد من السيارات.
كما شهد الطريق الرئيسي تكدس مروري بعد وقوع الحادث ، وجاري التعامل ورفع السيارات من مكان الحادث لتسير حركة المرور أمام المواطنين.