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فن

طرح افيش الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي والرعب A Quiet Place II

السبت 21/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
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محمد نبيل
بعد النجاح الساحق عالميًا للجزء الأول من فيلم الرعب والخيال العلمي A Quiet Place، كشفت شركة باراماونت بيكتشرز المنتجة للفيلم وفور ستار فيلمز الموزعة للفيلم في مصر، عن البوستر التشويقي للجزء الثاني من الفيلم والمرتقب إطلاقه في دور العرض في مارس 2020، كما سيتم الكشف عن مقدمته الإعلانية للفيلم في 7 يناير المقبل.

ويضم في البوستر عائلة أبوت (إميلي بلانت، ميليسنت سيموندز، نوح جوبي)، حيث نرى الأم وهي تحمل طفلها الوليد وبصحبتها ابنها وابنتها، وهم يحملون أمتعتهم ويسيرون في طريق ضبابي مجهول.

أحداث فيلم A Quiet Place II تبدأ في أعقاب الأهوال المميتة التي واجهتها عائلة أبوت داخل منزلهم من قبل، إذ يجب عليهم الآن مواجهة أهوال العالم الخارجي، في نفس الوقت الذي يواصلون فيه كفاحهم من أجل البقاء في صمت.

وفي مغامرتهم التي أُجبروا عليها مع المجهول، سرعان ما أدركوا أن المخلوقات التي تصطاد فريستها عن طريق الصوت، ليست هي التهديد الوحيد المختبئ وراء الطريق الرملي.

كان الجزء الأول من الفيلم قد حقق إيرادات عالمية ضخمة وصلت إلى 340 مليون دولار، كما ترشح للعديد من الجوائز من بينها أوسكار وجولدن جلوب، وأُختير في قائمة أفضل 10 أفلام في 2018.. الفيلم من إخراج جون كراسينسكي المرشح لجائزة Emmys 4 مرات، والذي شارك في التأليف مع سكوت بك وبراين وودز، وبطولة إيميلي بلانت الفائزة بجائزة جولدن جلوب، كيليان مورفي، نوح جوب، جامون هونسو.
طرح افيش الجزء الثاني من فيلم الخيال العلمي والرعب A Quiet Place II
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