معالجة اللاعبين نفسيا.. تصريحات قوية لـ زيزو عقب توليه قيادة بيراميدز

قال الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، زيزو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن ما حدث في النادي هو أمر طبيعي يحدث يوميا في جميع الأندية الكبيرة مثل بيراميدز وطبيعي في كرة القدم، والتغيير سنة الحياة ويحدث في العالم كله، أن يرحل مدرب ويأتي بآخر.



وأضاف: الفريق مر بأزمة كبيرة في الفترة الماضية، وظهرت آثار ذلك على نتائج الفريق في المباريات الأخيرة، ورغم إيماني بأن الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني السابق للفريق أدى دوره على أكمل وجه، الا ان التغيير يكون الحل في أغلب الوقت.



شدد المدير الفني :" الإدارة قررت إنهاء التعاقد مع المدرب بالتراضي هو وجهازه المعاون، الذي طلب أن يشارك في المران الأخير ويساعده ويستمر في المران، وبصفته مديرا فنيا وافق ورحب بهذه الروح الطيبة في تلك الظروف".



وحول مباراة المصري المقبلة قال زيزو:" أمامنا مباراة صعبة وهامة للغاية أمام فريق قوي ويمثل أحد أكبر القوى في كرة القدم المصرية".



وأوضح زيزو أنه بعد توليه المهمة حاول في أول تدريب العمل على الحالة النفسية وإخراج اللاعبين من حالتهم السابقة إلى حالة أخرى، ونجح إلى حد كبير في ذلك، مشيرا إلى أن الوقت قصير قبل خوض مباراة المصري، ويتمنى التوفيق في اللقاء".



وأشار أن هناك مشكلة متمثلة في بعض الإصابات والإيقافات قبل لقاء المصري، وتمنى التوفيق في اختيار العناصر التي تساعده على تقديم الأداء المنتظر واستعادة الانتصارات مرة أخرى.



وتحدث المدير الفني عن معيار اختيار اللاعبين في الفترة المقبلة قائلا:" تحدثت مع اللاعبين في أول محاضرة عن معيار العدالة والاجتهاد في الملعب وأنه سيكون الفيصل النهائي في اختيارات اللاعبين



وقال زيزو:" الدعم من جانب إدارة النادي مستمر ولا يتوقف مطلقا والمرحلة المقبلة سيكون أكثر وأكثر، وهناك عاملين رئيسيين ساعداه في اتخاذ قراره بشأن قبول مهمة تدريب فريق الكرة وخلافة ديسابر، أولهما الدعم المستمر من جانب ملاك النادي والإدارة كذلك، وكان ذلك دافعا قويا وسببا مباشرا في قبول المهمة، والسبب الثاني أن الفريق يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين في مختلف المراكز ويحتاجون فقط لبعض التعديلات الفنية والتنظيم والروح داخل الملعب وستكون النتائج أفضل بكثير في الفترة المقبلة".



اختتم زيزو تصريحاته: " تعودت على مثل هذه المواقف وأن أتحمل المسئولية في ظروف صعبة للغاية، والكل اعتاد على قدرتي في الخروج من الأزمات، وأنا من باعث شعوري وإحساسي بالمسئولية أقرر تولي المهمة في ظروف صعبة، وأعتقد أنني إذا كنت اعتذرت عن قبول المهمة كانت ستكون هناك مشكلة، إما تضطر الإدارة تختار مدربا بسرعة لا يكون بنفس القدرات التي تحتاجها، أو يتكلف الفريق كثيرا إذا استمر الوضع السابق، ومن إحساسي بالمسئولية كان من الطبيعي أن أشارك وألا أتأخر، وأتمنى التوفيق في المرحلة المقبلة.