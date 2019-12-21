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إلهام أبو الفتح
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مرأة

تناول هذا المشروب لمدة 7 أيام.. والنتيجة ستدهشك

السبت 21/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
فائدة كبيرة لمشروبات حرق الدهون فى إنقاص الوزن ومحاربة السمنة، لكنه فى المقابل تغفل الكثير من السيدات أهميتها، إليك المشروب التالى لحرق أسرع للدهون ستذهلك نتائجه، يقدمه إستشارى التغذية العلاجية والسمنة خالد يوسف ويمكنك تناول هذا المشروب ل7 أيام متتالية وستدهشك النتيجة .

المقادير..
120 جرام من أوراق السبانخ
210 جرام من الجريب فروت
80 جرام من الكيوي

طريقة التحضير..
تغسل المكونات جبدًا بالماء وتوضع المكونات في خلاط وتضرب حتى تكتسب قوامًا ناعمًا و توضع في كوب كبير وتقدم.
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