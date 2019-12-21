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أخبار العالم

أعمال شغب وصدامات بين الجيش ومحتجين في شوارع بيروت

السبت 21/ديسمبر/2019 - 02:12 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الجمعة، أعمال شغب في منطقة كورنيش المزرعة بين المتظاهرين والجيش اللبناني وصلت إلى تراشق بالحجارة. 

وناشدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن الشباب المحتجين في هذه المناطق إخلاء الطرق والساحات درءا للأخطار والفتن، "والاحتكام الى دعوة الرئيس سعد الحريري بالخروج من الشوارع فورا إيمانا منه بدولة المؤسسات وحفاظا على السلم الأهلي ومبدأ الاعتدال الذي لطالما انتهجه الرئيس الحريري".

وقالت الوزيرة في بيان لها: "تشهد بعض المناطق وخصوصا في كورنيش المزرعة وطرابلس حركة اضطرابات ومناوشات تخللها إطلاق مفرقعات ورمي حجارة باتجاه الجيش والقوى الامنية.

وكانت "الوكالة الوطنية للاعلام" في طرابلس أفادت مساء أمس أن محتجين قطعوا الطريق عند نزلة العمري في طرابلس، بالإطارات المشتعلة فيما يسمع بين الحين والآخر أصوات أعيرة نارية في الهواء.
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