ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من الشبت؟

تعد نبتة الشبت تنتمي إلى فصيلة الكرفس ولا تستخدم فقط في صنع التوابل أو المخللات بل لها فوائد صحية قدمتها خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية وهي:



تخفف آلام التهاب المفاصل :

تعتبر هذه العشبة مضادة للالتهابات فهي تساعد في تقليل الالتهاب والألم المصاحب للأمراض مثل :النقرس والتهاب المفاصل .



تساهم في علاج اضطراب الجهاز التنفسي :

مكون الفلافونويد في الزيوت الأساسية للشبت تعد مضادة للهيستامين بالتالي تساعد على تخفيف الحساسية والسعال في الجهاز التنفسي



تساهم في الحفاظ على صحة العظام :

يعد غناها بالكالسيوم عنصرًا مهمًا في حمايتك من هشاشة العظام وفقدان الكثافة المعدنية لها



تساهم في ضبط مستوى السكر :

هناك دراسات تقول أن عشبة الشبت قد تساعد في الحد من تقلبات الدهون ومستويات الأنسولين عند مرضى السكري



تساهم في طرد الغازات :

تمنع من تراكم الغازات في الأمعاء وتخلص الجهاز الهضمي منها



تساهم في علاج الإسهال :

احيانًا يصاب الشخص بالإسهال نتيجة عسر الهضم

بالتالي تحتوي نبتة الشبت خصائص تساعد على الهضم مما يقلل من عسر الهضم



ملاحظة :

حفاظًا على صحة الحامل والمرضع ننصح بعدم استخدامها قد تكون غير آمنة لهم .