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إلهام أبو الفتح
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عود من الشبت؟

السبت 21/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
صدى البلد
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رنا عصمت
تعد نبتة الشبت تنتمي إلى فصيلة الكرفس ولا تستخدم فقط في صنع التوابل أو المخللات بل لها فوائد صحية قدمتها خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية وهي:

تخفف آلام التهاب المفاصل :
تعتبر هذه العشبة مضادة للالتهابات فهي تساعد في تقليل الالتهاب والألم المصاحب للأمراض مثل :النقرس والتهاب المفاصل .

تساهم في علاج اضطراب الجهاز التنفسي :
مكون الفلافونويد في الزيوت الأساسية للشبت تعد مضادة للهيستامين بالتالي تساعد على تخفيف الحساسية والسعال في الجهاز التنفسي

تساهم في الحفاظ على صحة العظام :
يعد غناها بالكالسيوم عنصرًا مهمًا في حمايتك من هشاشة العظام وفقدان الكثافة المعدنية لها

تساهم في ضبط مستوى السكر :
هناك دراسات تقول أن عشبة الشبت قد تساعد في الحد من تقلبات الدهون ومستويات الأنسولين عند مرضى السكري

تساهم في طرد الغازات :
تمنع من تراكم الغازات في الأمعاء وتخلص الجهاز الهضمي منها

تساهم في علاج الإسهال :
احيانًا يصاب الشخص بالإسهال نتيجة عسر الهضم
بالتالي تحتوي نبتة الشبت خصائص تساعد على الهضم مما يقلل من عسر الهضم

ملاحظة :
حفاظًا على صحة الحامل والمرضع ننصح بعدم استخدامها قد تكون غير آمنة لهم .
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